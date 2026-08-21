Yerden yere vurulan animasyon, The Odyssey ile rekabet eder hale geldi

Niu Lai efsanesi
Niu Lai adındaki film Çinli bir sanatçı ve annesi tarafından 5 yıllık süreçte geliştirildi. Çocuklara hitap eden animasyon filmi amatör işi olduğu için PowerPoint tarazı görsellere ve basit seslendirmelere sahipti. Filmde bir buzağı olan Nui Lai annesinin ölümünden sonra cesaret kazanarak ormanı talan etmeye kalkan insanlara karşı mücadele veriyor ve sonrasında bunun rüya olduğunu anlıyor ancak cesaretini hiç kaybetmiyor.
200$ bütçeli film Çin sinemalarında sadece 1000$ hasılat yapabildi. Öyle ki filmin bir afişi bile yoktu ve salonlarla elle çizim afişler sergileniyordu. Ne var ki İnsanlar tarafından absürt ve komik bulunan sahneleri Douyin ve Weibo gibi platformlarda editler halinde paylaşılınca bir anda viral oldu. İnsanlar sinemalara akın etti ve sinema salonları ek seanslar koymak zorunda kaldı.
Bu hafta itibariyle animasyon filminin 4.5 milyon dolar hasılata ulaştığı ve Çin’de ilk 10 film arasına girdiği ifade ediliyor. Biraz daha zorladığı takdirde The Odyssey rakamlarına yaklaşabileceği de gelen bilgiler arasında. Pek çok uzman yapay zekânın yapamadığı şeyi amatör insanların başardığını düşünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: