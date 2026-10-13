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    No Man’s Sky, iPhone ve iPad’e geliyor: İşte çıkış tarihi

    10 yıllık uzay keşif oyunu No Man’s Sky, iPhone ve iPad’e geliyor. Mobil sürüm, oyunun kapsamını büyük ölçüde korurken bazı özelliklerden ve çok oyunculu moddan yoksun olacak.

    No Man’s Sky, iPhone ve iPad’e geliyor: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    Hello Games, uzay keşif oyunu No Man’s Sky’ın iPhone ve iPad için hazırlanan sürümünün 28 Ekim’de iOS kullanıcılarıyla buluşacağını duyurdu. Mobil sürüm, oyunun çıkışından bu yana yayınlanan genişletmelerin büyük bölümünü içerecek. Ancak çok oyunculu mod ve gezegen yerleşimleri gibi bazı özellikler bu sürümde yer almayacak.

    Kırpılmış bir sürüm olmayacak

    Hello Games’in kurucusu Sean Murray, iOS sürümünün oyunun kırpılmış bir versiyonu olmayacağını özellikle vurguluyor. Buna göre oyuncular, geçen yıl yayınlanan büyük Voyagers genişletmesi de dahil olmak üzere bugüne kadar sunulan güncellemelerin neredeyse tamamına erişebilecek. Eksik olan tek önemli özellik çok oyunculu mod olacak. Gezegen yerleşimleri ise iPhone 15 Pro ve üzerinde olacak.

    Stüdyo, mobil sürümün kapsamı açısından oyunun ilk Nintendo Switch sürümüne benzer bir yaklaşım benimsiyor. Murray, Switch sürümünün oyunculardan gelen geri bildirimler ve kullanıcı sayıları doğrultusunda geliştirildiğini, daha sonra Nintendo Switch 2 için kapsamının genişletildiğini hatırlatıyor. Hello Games, iOS sürümünü de benzer şekilde oyuncu geri bildirimlerine göre desteklemeyi planlıyor.

    No Man’s Sky iPhone ve iPad sistem gereksinimleri neler?

    No Man’s Sky, iPhone ve iPad’e geliyor: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    No Man’s Sky’ın iOS sürümü, iPhone 11 ve daha yeni iPhone modellerinde oynanabilecek. Tablet tarafında ise üçüncü nesil iPad Air ve daha yeni modeller desteklenecek. Oyunun indirme boyutu yaklaşık 5 GB olarak açıklanıyor.

    Mobil cihazlara özel olarak yeniden tasarlanan dokunmatik kontrollerle gelecek oyun, farklı kontrol seçeneklerini de destekleyecek. Oyuncular uyumlu kontrol cihazlarını kullanabilecek, görüntüyü harici ekranlara aktarabilecek. iPad sürümünde ayrıca fare ve klavye desteği de bulunacak.

    Hello Games, mobil cihazlarda uzun süreli oyun deneyimine odaklandığını da belirtiyor. Murray, özellikle pil tüketimi ve cihazların ısınmasını kontrol altında tutmak için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söylüyor. Böylece oyuncuların iPhone ve iPad üzerinde daha uzun süre rahat biçimde keşif yapabilmesi hedefleniyor.

    Oyunun çıkışta ücretsiz denenebileceği açıklandı. Ancak deneme sürümünün kapsamı ve tam sürüme geçiş için istenecek ücret henüz paylaşılmadı.

    No Man’s Sky, 10 yılda büyük değişim geçirdi

    İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen No Man’s Sky, geçen 10 yılda çok sayıda güncelleme ve genişletmeyle önemli ölçüde değişti. Hello Games, başlangıçta eleştirilen oyunu düzenli içerik güncellemeleriyle geliştirmeyi sürdürdü ve geniş keşif evrenine yeni mekanikler ile etkinlikler ekledi.

    iOS sürümüyle birlikte oyun Mac, PC ve güncel konsolların yanı sıra Apple’ın mobil cihazlarında da oynanabilir hale gelecek. Oyunun sanal gerçeklik sürümü de bulunuyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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