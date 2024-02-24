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    No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu

    En popüler aksiyon-macera ve hayatta kalma oyunlarından No Man Sky, bu hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz oldu. Üstelik geçen hafta yayınlanan Omega güncellemesi ile geliyor.
    No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Hello Games'in yaptığı çok oyunculu hayatta kalma oyunu No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu. Son dönemde özellikle Starfield ile karşılaştırılan yapıma, Xbox, PC ve PS4&PS5 üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.

    No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu

    Kaçıranlar için yayınlandığı ilk günden bu yana sürekli olarak yenilenen No Man Sky, yakın tarihte Omega güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme, gezegenlerde görev desteği, yan görevler, yeni öğeler dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Güncellemenin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.

    Hello Games, deneme sürümünün sonlanacağı tarihi veya saati paylaşmadı. Ancak oyunun geçtiğimiz hafta sonu da ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 26 Şubat Pazartesi günü sonlanması muhtemel. Bunun ardından oyuna devam etmek için satın almanız gerekecek.

    Ücretsiz deneme sürümüne ek olarak, No Man Sky'ın büyük bir indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyuna PS4&PS5 üzerinden 449,50 TL, Xbox veya Microsoft Store'da 85 TL, Steam'de ise, 29.99 dolardan ulaşılabiliyor. Ayrıca Xbox Game Pass'e dahil olduğunu da belirtelim. Peki No Man Sky ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra No Man Sky Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Play No Man's Sky Trial" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    No Man Sky minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i3 3210 veya daha yüksek
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630
    • Storage: 15 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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