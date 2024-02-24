- No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu
- No Man Sky minimum sistem gereksinimleri
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No Man Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu
Kaçıranlar için yayınlandığı ilk günden bu yana sürekli olarak yenilenen No Man Sky, yakın tarihte Omega güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme, gezegenlerde görev desteği, yan görevler, yeni öğeler dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Güncellemenin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.
Hello Games, deneme sürümünün sonlanacağı tarihi veya saati paylaşmadı. Ancak oyunun geçtiğimiz hafta sonu da ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 26 Şubat Pazartesi günü sonlanması muhtemel. Bunun ardından oyuna devam etmek için satın almanız gerekecek.
Ücretsiz deneme sürümüne ek olarak, No Man Sky'ın büyük bir indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyuna PS4&PS5 üzerinden 449,50 TL, Xbox veya Microsoft Store'da 85 TL, Steam'de ise, 29.99 dolardan ulaşılabiliyor. Ayrıca Xbox Game Pass'e dahil olduğunu da belirtelim. Peki No Man Sky ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra No Man Sky Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Play No Man's Sky Trial" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
No Man Sky minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3 3210 veya daha yüksek
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630
- Storage: 15 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.