Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nobel ödüllü ekonomist, yapay zekanın sebep olabileceği ekonomik yıkım konusunda uyardı

    Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan isimlerden biri olan Peter Howitt, yapay zekanın sebep olabileceği sosyo-ekonomik sorunlara dikkat çekerken, yöneticileri bu konuda aksiyon almaya çağırdı.

    Nobel ödüllü ekonomist, yapay zeka konusunda uyardı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ederken, bu kontrolsüz büyümenin sebep olabileceği sorunlara dair uyarılar da üst üste geliyor. Hatırlarsanız Nobel Fizik Ödülü sahibi bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, bu teknolojinin sebep olabileceği felaket senaryoları konusunda önemli uyarılarda bulunmuştu. Bu hafta bir başka Nobel sahibinden benzer bir uyarı daha geldi. Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan isimlerden biri olan Peter Howitt, yapay zekanın sebep olabileceği sosyo-ekonomik sorunlara dikkat çekerken, yöneticileri bu konuda aksiyon almaya çağırdı.

    Peter Howitt, Yapay Zekanın Sebep Olacağı İşsizlik Sorununa Karşı Önlem Alınmasını İstiyor

    Peter Howitt, bir ekonomist olduğu için işin daha çok ekonomi tarafına odaklanmayı tercih etti ve özellikle yapay zekanın sebep olacağı devasa işsizlik sorununa karşı uyardı. Howitt’e göre, yapay zekanın istihdam üzerindeki yıkıcı etkisi giderek büyüyor ve bu durum kontrol altına alınmazsa toplumsal düzende derin yaralar açabilir:

    “Bu teknolojinin inanılmaz olanakları var, bunu kimse inkar edemez. Fakat aynı zamanda yüksek nitelikli işleri yok etme ya da dönüştürme potansiyeli de bir o kadar güçlü. Bu, toplumun kendi kendine çözemeyeceği bir çatışma. Düzenleme şart (...) Özel sektörün kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bir piyasada bu çatışmanın kendiliğinden çözüleceğini düşünmek saflık olur. Devletler, teknolojik dönüşümün yol açacağı toplumsal maliyeti göz ardı edemez.”

    Howitt’e göre yapay zekanın en büyük riski, yalnızca düşük vasıflı işleri değil, yüksek nitelikli meslekleri de dönüştürme potansiyelinde yatıyor. Bu durum, üretkenlik artışı sağlasa bile, gelir dağılımında derin bir uçurum yaratabilir. Howitt, bu nedenle yapay zekanın kullanımının hem ekonomik hem de etik boyutlarıyla düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Tarih boyunca her teknolojik devrimin beraberinde fırsatlar kadar krizler de getirdiğini hatırlatan Howitt, “Buhar gücü, elektrik ya da internetin ortaya çıkışı gibi dönemler yaşadık ama bu kez dönüşümün hızı çok daha yüksek” diyor. “Nasıl bir yol izleyeceğimizi henüz kimse bilmiyor.”

    Teknolojik gelişmelerin sosyo-ekonomik yapılar üzerinde oluşturduğu tahribat, Peter Howitt'in akademik çalışmalarının da merkezinde yer alıyor. "Yenilik ve Yıkım Teorisi" ile tanınan Howitt, Fransız ekonomist Philippe Aghion ile birlikte yürüttüğü çalışmalarında, teknolojik ilerlemenin “yaratıcı yıkım” süreciyle ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini inceliyor. Nitekim kendisine Nobel ödülünü getiren de bu çalışma oldu.

    Peter Howitt’in açıklamaları, yapay zekanın geleceğine ilişkin tartışmaların giderek alevlendiği bir dönemde geldi. Nitekim tam da bu açıklamanın yapıldığı gün, Kaliforniya'da yapay zekaya yönelik ilk düzenleyici yasa imzalandı. Beyaz Saray'ın “yapay zekayı erken aşamada kısıtlamayalım” politikasına ters düşen bu hamle, ilerdei çıkacak daha kapsamlı düzenlemeler için de bir emsal teşkil edebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burger king tuvalet şifresi foratinex kapsül kullanıcı yorumları slazenger nasıl okunur etg6 şanzıman tam otomatik mi tampon boyama fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum