Nobel ödüllü ekonomistlerden kritik uyarı: Hemen harekete geçmeliyiz

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Tam Boyutta Gör Aralarında hem Nobel ödüllü ekonomistlerin, hem de OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen AI şirketlerinden araştırmacıların bulunduğu 200'den fazla uzman, ortak bir bildiri yayımlayarak büyüyen yapay zekâ tehlikesine karşı harekete geçilmesini istedi. Ekonomistler, hükümetlerin ve teknoloji sektörünün yapay zekânın ekonomik etkilerine karşı şimdiden hazırlık yapması gerektiğini söylüyor.

"We Must Act Now" (Hemen Harekete Geçmeliyiz) başlığıyla yayımlanan bildiride, yapay zekânın ekonomide Sanayi Devrimi'nden bile daha büyük bir dönüşüm yaratabileceği ancak bu dönüşümün çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumların bu kadar hızlı gerçekleşecek bir değişime hazırlıksız yakalanması, hem çalışanlar hem de kamu kurumları açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

Uyum Sağlamak İçin Bu Kez On Yıllar Değil, Birkaç Senemiz Var

Bildirinin organizatörleri arasında yer alan Virginia Üniversitesi profesörü Anton Korinek, geçmişte toplumun buhar makinesi, elektrik, bilgisayar gibi devrim niteliğindeki teknolojilere uyum sağlayabilmek için on yılları olduğunu, ancak yapay zekânın böyle bir imkân sunmayacağını söylüyor. Korinek, "Buhar gücü, elektrik ve bilgisayarlar toplumlara uyum sağlamak için onlarca yıl verdi. Yapay zekâ ise bize yalnızca birkaç yıl tanıyabilir. Dönüşüm başladıktan sonra strateji ve kurumlarımızı doğaçlama şekilde oluşturamayız. Kesinlik beklemek, çok geç kalmak anlamına gelebilir." sözleriyle sürecin aciliyetine dikkat çekiyor.

Bu nedenle bildiride, yapay zekânın ekonomi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı inceleyecek araştırmaların hızlandırılması ve ortaya çıkabilecek risklere karşı yeni politika ve kurumların bugünden oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar özellikle büyük ölçekli iş kayıplarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikakt çekiyor.

Bildiriye Daron Acemoğlu da İmza Attı

Ortak bildirinin dikkat çeken yönlerinden biri de imzacı listesi. Bildiriye toplam 15 Nobel ödüllü isim destek verirken, OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar, Google DeepMind Baş Bilim İnsanı Jeff Dean, Anthropic kurucu ortaklarından Jack Clark ve bu şirketlerin ekonomi araştırma ekiplerinde görev yapan çok sayıda araştırmacı da imzacılar arasında yer alıyor.

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri Daron Acemoğlu, Michael Spence ve Simon Johnson da bildiriyi destekleyen isimler arasında bulunuyor. Özellikle Acemoğlu ve Johnson'ın geçmişte yapay zekâya yönelik daha temkinli açıklamalar yapmış olmaları, bu çağrıyı daha dikkat çekici hâle getiriyor.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (13 Temmuz 2026) 23 sa. önce eklendi

Asıl Endişe Yapay Zekânın Hızı

Daron Acemoğlu, yapay zekânın etkisinin Silikon Vadisi'nin öngördüğü kadar hızlı gerçekleşeceğinden hâlâ tam anlamıyla emin olmadığını söylüyor. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin, ciddi iş kayıpları yaşanabileceği ihtimalini güçlendirdiğini kabul ediyor. Acemoğlu, AI şirketlerinin insan emeğinin yerini tamamen almaya çalışan sistemler yerine, çalışanların verimliliğini artıran teknolojilere öncelik vermesi gerektiğini savunuyor.

İmzacılar, yayımladıkları bildiride belirli politika önerileri sunmuyor. Bunun yerine ekonomistler, hükümetler ve teknoloji şirketlerine ortak bir çağrıda bulunarak, dönüştürücü yapay zekânın ekonomik etkilerini daha iyi anlamaya yönelik araştırmaların hızlandırılmasını ve yapay zekânın insanları tamamlayan, topluma fayda sağlayan bir yönde gelişmesini sağlayacak politikaların bugünden oluşturulmasını istiyorlar.

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Nobel ödüllü ekonomistlerden uyarı: Hemen harekete geçmeliyiz

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