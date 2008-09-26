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Noctua'dan dört yeni işlemci soğutucusu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,4b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Noctua'dan dört yeni işlemci soğutucusu
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Avusturya merkezli soğutma çözümleri üreticisi Noctua, Intel ve AMD'nin sunucular için geliştirdiği işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu. NH-U12 ve NH-U9 kod adlı masaüstü işlemci soğutucularını temel alan yeni modeller NH-U12DX / NH-U9DX ve NH-U12DO / NH-U9DO kod adlarına ve çift soket Xeon/opteron işlemciler için optimizasyona sahipler.

Noctua'nın NT-H1 isimli termal macunuyla gelen yeni işlemci soğutucları, modeline göre 120mm NF-P12 (NH-U12DX/DO) ve 92mm NF-B9 (NH-U9DX/DO) fan ile kullanlıyorlar. SecuFirm (Opteron modelleri) ve SecuFirm2 (Xeon modelleri) montaj sistemine sahip olan modellerden Xeon için hazrlanan soğutucular da iki modelin birlikte kullanılarak daha yüksek performans sunması da söz konusu olabiliyor.

Profesyonel işlemciler için yüksek soğutma performansı sağlamak üzere hazırlanan yeni soğutucuların satışına başlandığı belirtiliyor.


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soğutucu 11 yıl
Benim Şeklimi çalmışlar.


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dırdır07 11 yıl
aralardaki hava akımının çıkaracağı sese karşılık
kulaklara tıkayacak yumuşak bişeyler bakmaya başlayın derim


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VMTX 11 yıl
maşallah çokta ufakmış.
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bakidoruk 11 yıl
Bunu sevmiyorum işte.. İş yapan bir tasarım bulundu mu tüm firmalar fanını değiştirerek, fan sayısını artırarak, alüminyum yaprakları yakınlaştırıp uzaklaştırarak, yaprak sayısını değiştirerek, materyalleri değiştirerek kısacası altını ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Ne bileyim en azından yaprakların arasına led felan serpiştirinde değişik olmuş diyelim. Yada fiyatı değiştirmeden 5,25 yuva için lcd ekranlı fan kontrol felan koyunda aile seceresi gibi uzayıp giden kule tipi soğutucu listesinde yukarılara çıkmak için bir neden olsun.. Sarmal bakır borulu içten yiv görünümlü alüminyum yapraklara sahip türbin tipi birşey yapında yenilik görelim. Türk dizi yapımcılarındaki gibi "Dizi tuttuysa suyunun suyunun suyu çıkana kadar bölüm çek ve yeter bee hakaretleri duyana kadar çekmeye devam et" felsefesi..
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CoOLMuSTi 11 yıl
Baya değişik...
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blacksnake03 11 yıl
sıcak hava içerisinde kalmıyacak mı?
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