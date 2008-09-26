Noctua'dan dört yeni işlemci soğutucusu

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Avusturya merkezli soğutma çözümleri üreticisi Noctua, Intel ve AMD'nin sunucular için geliştirdiği işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu. NH-U12 ve NH-U9 kod adlı masaüstü işlemci soğutucularını temel alan yeni modeller NH-U12DX / NH-U9DX ve NH-U12DO / NH-U9DO kod adlarına ve çift soket Xeon/opteron işlemciler için optimizasyona sahipler.

Noctua'nın NT-H1 isimli termal macunuyla gelen yeni işlemci soğutucları, modeline göre 120mm NF-P12 (NH-U12DX/DO) ve 92mm NF-B9 (NH-U9DX/DO) fan ile kullanlıyorlar. SecuFirm (Opteron modelleri) ve SecuFirm2 (Xeon modelleri) montaj sistemine sahip olan modellerden Xeon için hazrlanan soğutucular da iki modelin birlikte kullanılarak daha yüksek performans sunması da söz konusu olabiliyor.

Profesyonel işlemciler için yüksek soğutma performansı sağlamak üzere hazırlanan yeni soğutucuların satışına başlandığı belirtiliyor.