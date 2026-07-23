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    Nokia 123 Shield sağlamlığa odaklanıyor

    HMD Global sağlamlık arayan kullanıcılar için Nokia 123 Shield cep telefon modelini duyurdu ancak sadece 2G ağlarında çalışıyor olması pazar daralmasına yol açıyor. 

    Nokia 123 Shield Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir uygun fiyatlı Nokia cep telefonları ile gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Finli HMD ortaklığı bu kez sağlamlığa odaklanan yeni bir cep telefonu duyurdu. Nokia 123 Shield kısıtlı bir bölgeyi hedefleyecek.

    Nokia 123 Shield özellikleri ve fiyatı

    Nokia 123 Shield telefon modeli 2.4 inç QVGA ekrana sahip. UNISOC SC6513E işlemci, 4MB RAM ve 4MB depolama barındıran telefon microSD kart ile 32GB seviyesine kadar hafızayı arttırabiliyor. Arka kısımda QVGA kamera ve LED flaş yer alıyor.

    1750mAh batarya ile 19 güne kadar bekleme süresi elde edilebilirken FM radyo da kulaklık olmadan çalışabiliyor. 2G ağları ile uyumlu olan telefon çift mini SIM yuvası ile geliyor ancak 2G artık pek çok ülkede devre dışı kalmış durumda. Yine cihaza bir el feneri de eklenmiş.

    S30+ ile pek çok fonksiyon yerine getirilirken diğer modellerde yer alan Nokia AI de yazılıma dahil mi bilinmiyor. Su geçirmezlik için plastik bir gövdeye sahip olan telefonun portları da kauçuk kapak ile kapatılmış. Telefonun fiyatı Avrupa’da 35-40€ arasında değişiyor.

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