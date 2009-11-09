Nokia 14 Milyon şarj cihazı için değiştirme programı hazırladı

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Dünyanın telekomünikasyon denildiğinde ilk akla gelen firmalarından Finlandiya merkezli Nokia, BYD tarafından 15 Haziran 2009 ile 9 Ağustos 2009 tarihleri arasında üretilmiş AC -3U ve AC-3E ile 13 Nisan 2009 ile 25 Ekim 2009 arasında üretilen AC-4U'u kapsayan yaklaşık 14 milyon şarj adaptörü için değiştirme programını başlattığını duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada ilgili şarj cihazlarının plastik kapaklarının gevşemesi sonucunda dahili bileşenlerinin açıkta kalabileceğini ve bunun sonununda elektrik çarpması gibi durumlara maruz kalınabileceği belirtildi. Ayrıca Finlandiyalı Nokia konuyla ilgili şimdiye kadar cihazlarla ilgili herhangi bir olay haberi alınmamasına rağmen, tedbir gereği böyle bir değiştirme programı hazırlandığını da ekledi.

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