Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nokia 2360 Flip öğrenciler için geliyor

    Nokia 2360 Flip kapaklı cep telefonu modeli sadece SMS iletişim üzerinden uzaktan ebeveyn kontrolü kuruyor, telefonu kısıtlıyor, düzenleme yapabiliyor.          

    Nokia 2360 Flip Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda ilerlemiş yaşta olanlar için kapaklı bir cep telefonu piyasaya süren HMD ortaklığı bu kez de öğrencilere yönelik kapaklı bir telefon tanıttı. Nokia 2360 Flip ebeveyn kontrolü ile birlikte geliyor.

    Nokia 2360 Flip özellikleri ve fiyatı

    Sadece 2G ağları ile uyumlu olan Nokia 2360 Flip modeli 2.8 inçlik QVGA iç ekran ve 1.77 inçlik QQVGA dış ekran ile geliyor. Dahili bir hoparlörü olan telefonda işitme yardımı desteği de bulunuyor. Çift SIM ile kullanılan telefonda microSD ile 32GB depolama elde edilebiliyor. QVGA arka kamera ise LED flaş destekli.

    1450mAh batarya 15 güne kadar bekleme ve 1 güne kadar konuşma süresi sunuyor. Çıkarılabilir olduğu için yenileme imkânı mevcut. S30+ işletim sistemi olsa da herhangi bir uygulama desteği yok. Telefon SMS üzerinden Family Assist uygulaması ile iletişim kuruyor ve akıllı telefonlardan kurulumu yapılabiliyor. Rehber düzenleme, hatırlatıcı ayarlama, sesi değiştirme, SOS tuşunu ayarlama uzaktan yapılabiliyor.

    Telefonun SOS tuşu belirlenen numarayı arama ve 5 numaraya da SMS gönderme özelliğine sahip. Ayrıca aile PIN şifresi belirlenebiliyor, Okul Modu ile telefon acil çağrılar haricinde kilitlenebiliyor, belirli kişilere arama kısıtlanabiliyor, kamera engellenebiliyor. USB Tip-C üzerinden şarj edilen Nokia 2360 Flip modeli 53$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    inat box reklam engelleme adananın en tehlikeli mahallesi fiat marea 2.0 hlx hyundai i30 en çok tutulan modeli frangart nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper VIA M40
    Casper VIA M40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum