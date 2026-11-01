Nokia 2360 Flip öğrenciler için geliyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda ilerlemiş yaşta olanlar için kapaklı bir cep telefonu piyasaya süren HMD ortaklığı bu kez de öğrencilere yönelik kapaklı bir telefon tanıttı. Nokia 2360 Flip ebeveyn kontrolü ile birlikte geliyor.

Nokia 2360 Flip özellikleri ve fiyatı

Sadece 2G ağları ile uyumlu olan Nokia 2360 Flip modeli 2.8 inçlik QVGA iç ekran ve 1.77 inçlik QQVGA dış ekran ile geliyor. Dahili bir hoparlörü olan telefonda işitme yardımı desteği de bulunuyor. Çift SIM ile kullanılan telefonda microSD ile 32GB depolama elde edilebiliyor. QVGA arka kamera ise LED flaş destekli.

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1450mAh batarya 15 güne kadar bekleme ve 1 güne kadar konuşma süresi sunuyor. Çıkarılabilir olduğu için yenileme imkânı mevcut. S30+ işletim sistemi olsa da herhangi bir uygulama desteği yok. Telefon SMS üzerinden Family Assist uygulaması ile iletişim kuruyor ve akıllı telefonlardan kurulumu yapılabiliyor. Rehber düzenleme, hatırlatıcı ayarlama, sesi değiştirme, SOS tuşunu ayarlama uzaktan yapılabiliyor.

Telefonun SOS tuşu belirlenen numarayı arama ve 5 numaraya da SMS gönderme özelliğine sahip. Ayrıca aile PIN şifresi belirlenebiliyor, Okul Modu ile telefon acil çağrılar haricinde kilitlenebiliyor, belirli kişilere arama kısıtlanabiliyor, kamera engellenebiliyor. USB Tip-C üzerinden şarj edilen Nokia 2360 Flip modeli 53$ fiyat etiketine sahip.

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Nokia 2360 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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