Nokia 8208; CDMA alt yapısını destekleyen çift kızaklı telefon

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Nokia, bugün CDMA alt yapısını destekleyen 8208 modelini anons etti.

101 × 45.2 × 15.9 mm ebatlarında ve 126.3 gram ağırlığında çift kızaklı tasarıma sahip 8208, sadeliğiyle dikkat çekmekte. Telefonun kızağını ters yöne doğru ittiğimizde müzik kontrol tuşlarıyla karşılaşıyoruz.

Nokia, telefonda java platformuna (Series 40) yer vermiş. Telefonda 2.2 inç 240x320 piksel ekran, anı yakalamak için 3 MP kamera, FM radyo ve dahili 3.5 mm jak giriş bulunuyor. 8208'in 150 MB kapasiteli dahili belleği microSD kartlar vasıtasıyla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Nokia 8208'in öncelikle Uzakdoğu pazarında teknoloji severlerle buluşması beklenirken telefonun fiyat seviyesi ve hangi operatörler tarafından satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.