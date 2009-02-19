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Nokia 8208; CDMA alt yapısını destekleyen çift kızaklı telefon

10 yıl
49b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia 8208; CDMA alt yapısını destekleyen çift kızaklı telefon
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Nokia, bugün CDMA alt yapısını destekleyen 8208 modelini anons etti.

101 × 45.2 × 15.9 mm ebatlarında ve 126.3 gram ağırlığında çift kızaklı tasarıma sahip 8208, sadeliğiyle dikkat çekmekte. Telefonun kızağını ters yöne doğru ittiğimizde müzik kontrol tuşlarıyla karşılaşıyoruz.

Nokia, telefonda java platformuna (Series 40) yer vermiş. Telefonda 2.2 inç 240x320 piksel ekran, anı yakalamak için 3 MP kamera, FM radyo ve dahili 3.5 mm jak giriş bulunuyor. 8208'in 150 MB kapasiteli dahili belleği microSD kartlar vasıtasıyla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Nokia 8208'in öncelikle Uzakdoğu pazarında teknoloji severlerle buluşması beklenirken telefonun fiyat seviyesi ve hangi operatörler tarafından satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende lg gu230 var sürgülü onu nasıl açacagımı bilmiyorum yardım eder misiniz ?
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people are strange 9 yıl
LG bölümüne sor bu soruyu.

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben de LG gu230 var sürgülü açma kapa nasıl yapılacak bilmiyorum sürgülü telefonlarda açma kapama tuşu nasıl ? lütfen yardım edin
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben de LG gu230 var sürgülü açma kapa nasıl yapılacak bilmiyorum sürgülü telefonlarda açma kapama tuşu nasıl ? lütfen yardım edin
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max975 10 yıl
eeee nede olsa alan çok...
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atakansah 10 yıl
zevk meselesi para değil.
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metintekin 10 yıl
Güzel ve sade bi model ama model adı değişik geldi bana
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00x men00 10 yıl
bu nokiayada aynı şeylri farklı farklı sürmekten bıkmadı
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