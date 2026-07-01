Nokia'dan sürpriz hamle: Tuşlu telefonlara yapay zeka geliyor

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Tam Boyutta Gör HMD Global, Nokia markalı dört yeni tuşlu telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin resmi internet sitesinde listelenen modeller, dikkat çekici yeni bir özellikle gelecek.

Sızdırılan bilgilere göre yeni seride Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition yer alıyor. Cihazlar, klasik Nokia tasarım çizgisini korurken, ekranın üzerindeki hoparlör ve ön kamerayı çevreleyen metalik çerçeve gibi bazı yeniliklerle geliyor.

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Tuşlu telefonlar yapay zeka asistanıyla akıllanacak

Ancak asıl dikkat çeken detay, ekranın hemen altındaki büyük orta tuşta yer alan “AI” logosu oldu. Tuş üzerindeki simgeler, telefonların sesli yapay zeka asistanı desteğine sahip olacağını işaret ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT benzeri bir yapay zeka hizmetiyle sesli komutlar aracılığıyla etkileşim kurabilecek.

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Yapay zeka işlemlerinin büyük bölümü bulut sunucularında gerçekleştirileceği için bu tür bir entegrasyon güçlü bir donanım gerektirmiyor. Ses kaydının veya metne dönüştürülen komutların sunuculara gönderilmesiyle çalışan sistem, özellikle uygulama ve internet erişimi sınırlı olan tuşlu telefon kullanıcıları için pratik bir bilgi edinme yöntemi sunabilir.

Henüz ürün sayfaları aktif hale getirilmiş değil. Bu nedenle cihazların teknik özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak modellerin HMD Global'in herkese açık internet sitesinde görünmeye başlaması, tanıtımın önümüzdeki günler veya haftalar içinde yapılacağına işaret ediyor.

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