Nokia doğruladı: Booklet 3G 599 $'dan satılacak

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Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, Ağustos ayı içersinde tanıttığı ultra portatif taşınabilir bilgisayarı Booklet 3G'nin Amerika'daki satış fiyatını ve kullanıma sunulacağı tarihi açıkladı.

Booklet 3G için Amerikanın en büyük servis sağlayacısı AT&T'i yanına alan Nokia merakla beklenen netbook'unu kullanıcılarına tahmin edildiği gibi hem sözleşmesiz hemde sözleşmeli olarak satacak. 2 yıl boyunca aylık 60 dolar ödeyerek AT&T'nin data paketini kullanmayı taahhüt eden kullanıcılar Booklet 3G'e 299 dolardan sahip olabilecekler. Sözleşmesiz almak isteyen kullanıcılarda bir süre önce Best Buy envanter yazılımından alınmış bir ekran görüntüsüyle internete sızan 599 dolarlık fiyattan cihazı alabilecekler. Kullanıcıların Booklet 3G ile buluşacağı tarihse Windows 7'ninde satışa sunulacağı 22 Ekim olarak belirlenmiş.

Nokia'nın Booklet 3G'nin ülkemizdeki satışında izleyeceği politika ise henüz bilinmiyor.