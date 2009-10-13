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Nokia doğruladı: Booklet 3G 599 $'dan satılacak

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Nokia doğruladı: Booklet 3G 599 $'dan satılacak
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Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, Ağustos ayı içersinde tanıttığı ultra portatif taşınabilir bilgisayarı Booklet 3G'nin Amerika'daki satış fiyatını ve kullanıma sunulacağı tarihi açıkladı.

Booklet 3G için Amerikanın en büyük servis sağlayacısı AT&T'i yanına alan Nokia merakla beklenen netbook'unu kullanıcılarına tahmin edildiği gibi hem sözleşmesiz hemde sözleşmeli olarak satacak. 2 yıl boyunca aylık 60 dolar ödeyerek AT&T'nin data paketini kullanmayı taahhüt eden kullanıcılar Booklet 3G'e 299 dolardan sahip olabilecekler. Sözleşmesiz almak isteyen kullanıcılarda bir süre önce Best Buy envanter yazılımından alınmış bir ekran görüntüsüyle internete sızan 599 dolarlık fiyattan cihazı alabilecekler. Kullanıcıların Booklet 3G ile buluşacağı tarihse Windows 7'ninde satışa sunulacağı 22 Ekim olarak belirlenmiş.

Nokia'nın Booklet 3G'nin ülkemizdeki satışında izleyeceği politika ise henüz bilinmiyor.


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posses 9 yıl
çok pahalı ama özellıklere kalıteye bı bakılabılır eger bı sorun yoksa neden olmasın
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Kadir Kaan 9 yıl
Ben de 1250 TL civarında olur diye tahmin ediyorum. Piyasadaki diğer netbooklarla kıyaslandığında -eğer dediğim fiyatta olursa- muhakkak tercih edilecektir.
Saygılar,
Kadir.
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Momo-Oz 9 yıl
çok pahalı bence türkiyede tutmaz bu nettop .. anca 600-700 ytl olursa alınır
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Bunnymn 9 yıl

DungeonKeeper

çok pahalı bence türkiyede tutmaz bu nettop .. anca 600-700 ytl olursa alınır


Dostum Nokia'nın 3G'li ortalama bir telefonu bile o civarlarda, dediğin fiyata imkansız yani. Yukarda arkadaşın dediği gibi 1000$ civarı olur ki o da bu piyasada unutulup gitmesine yeter
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sagopakey78 9 yıl
12 saat pil ömrü, 720p destekli lcd monitor ve nokia kalitesinin birleşimi booklet 3g...
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homebird 9 yıl
Telefon işine benzemez bu platform. Yenilik getirmezse araya alıp eziverirler nokia yı.
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