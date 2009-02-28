Nokia E55, kırmızılara bürünmüş şekilde karşımıza çıktı

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Tam Boyutta Gör

Nokia'ın Mobil Dünya Kongresi'nde ''Dünyanın en kompakt mesajlaşma cihazı'' olarak lanse ettiği E55 modeli kırmızı renge bürünmüş şekilde Mobile.mail.ru adresinde karşımıza çıktı. Finlandiyalı firma E71, E75 ve E63'ün de kırmızı renkli versiyonlarını piyasaya sürmüştü.

Sizlerle daha önce paylaştığımız teknik bilgileri kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi, quadband GSM / triband HSDPA şebekesi desteği, 600 MHz ARM 11 işlemci, Symbian OS 9.3 işletim sistemi, 9.9 mm kalınlık, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, 3.5 mm jak girişi, QWERTY klavye, 60 MB paylaşımlı bellek, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları ve 1500 mAh lityum iyon batarya çekmekte.

Nokia E55'in 2009'un 2. çeyreğinde 265 Euro civarında satışına başlanması beklenirken, kırmızı renkli versiyonun siyah ile aynı anda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

http://mobile.mail.ru/news/telefony/30807.html