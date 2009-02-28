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Nokia E55, kırmızılara bürünmüş şekilde karşımıza çıktı

10 yıl
34,2b
1
20
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knight
Haber Editörü
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Nokia E55, kırmızılara bürünmüş şekilde karşımıza çıktı
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Nokia E55, kırmızılara bürünmüş şekilde karşımıza çıktı
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Nokia E55, kırmızılara bürünmüş şekilde karşımıza çıktı
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Nokia'ın Mobil Dünya Kongresi'nde ''Dünyanın en kompakt mesajlaşma cihazı'' olarak lanse ettiği E55 modeli kırmızı renge bürünmüş şekilde Mobile.mail.ru adresinde karşımıza çıktı. Finlandiyalı firma E71, E75 ve E63'ün de kırmızı renkli versiyonlarını piyasaya sürmüştü.

Sizlerle daha önce paylaştığımız teknik bilgileri kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi, quadband GSM / triband HSDPA şebekesi desteği, 600 MHz ARM 11 işlemci, Symbian OS 9.3 işletim sistemi, 9.9 mm kalınlık, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, 3.5 mm jak girişi, QWERTY klavye, 60 MB paylaşımlı bellek, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları ve 1500 mAh lityum iyon batarya çekmekte.

Nokia E55'in 2009'un 2. çeyreğinde 265 Euro civarında satışına başlanması beklenirken, kırmızı renkli versiyonun siyah ile aynı anda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.


http://mobile.mail.ru/news/telefony/30807.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
telefonumu pc ye bağlıyorum ama müzik ses kayıtlarını atamıyorum nasıl yapıcam?
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quexstre48 10 yıl
quote: herşey tamam da, bu A-GPS nedir yaaa.....
A-GPS Assisted gps, cihazınız destekli veri alamadığı takdirde, mevcut uyduları tespit etmeye çalışan bir sistemdir. Ayrıca A-GPS yer/bölge hesaplamalarını da önemli ölçüde hızlandırır.
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Atlas945 10 yıl
siyahı daha iyisidir
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electro_g 10 yıl
herşey tamam da, bu A-GPS nedir yaaa.....
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x_magic_x 10 yıl
Telefon güzel görünüyor fakat tuş takımına alışmak zaman alır gibi geliyor.
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Hukukçu-35 10 yıl
güzel telefon ama tuş tasarımı biraz kötü sanki.
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oktayakgoz 10 yıl
bu tuş takımına nasıl kötü denir. m600 kullanıyorum aşağı yukarı bu klavye ile aynı. m600 de her harf bi tuş bu telefonda nasıl bilmiyorum ama bu kadar alana q klavye sıkıştırılmış bence nokianin en büyük eksiklerinden biri idi
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myd 10 yıl
tuş takımı çoğu insanın alışamayacağı türden.. bu telefonu alcak adamın önceden telefon kullanmamış yada msj atmamış olması gerekir o telefona alışabilmek için...
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OverClocK1ng 10 yıl
Ben gümüş rengini gördüm. Siyah çok severim ama siyahı inanın güzel durmuyor...
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Vuze 10 yıl
klavye işini se m600i ye benzettim renk kötü ama tasarım iyi gibi
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max975 10 yıl
yavvvv çok göz alıcı hiç sevmedim..
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harson 10 yıl
nokia tasarımdan anlamıyor, bana göre telefonlarının çoğu zevksiz görünüyor...
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