Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve özellikler internete sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve çeşitli özellikler internete sızdırıldı.

Söylentilere göre Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacak QWERTY klavyeli X2-01, GSM şebekesini destekleyecek ve 2.44 inç boyutunda 320x240 piksel LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun kamera çözünürlüğünün 3 megapiksel olduğundan, kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabildiğinden ve FM radyo, Bluetooth gibi teknik özelliklerden söz ediliyor. Nokia X2-01'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı belirsizliğini korurken Finlandiya cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.