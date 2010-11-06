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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve özellikler internete sızdırıldı

8 yıl
20,9b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve çeşitli özellikler internete sızdırıldı.

Söylentilere göre Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacak QWERTY klavyeli X2-01, GSM şebekesini destekleyecek ve 2.44 inç boyutunda 320x240 piksel LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun kamera çözünürlüğünün 3 megapiksel olduğundan, kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabildiğinden ve FM radyo, Bluetooth gibi teknik özelliklerden söz ediliyor. Nokia X2-01'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı belirsizliğini korurken Finlandiya cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.


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northernlights 8 yıl
Begenmedim ama beğenen olacaktır.
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DH Misafiri 8 yıl
Beğenmedim olmamış. Hakikaten çok pazar payı kaybederler bu kafa ile. Cep telefonları artık sadece cep telefonu değiller. Artık "mobil terminal" onlar. Çok işlevli, çok amaçlı araçlar olmak zorundalar. Telefon+müzikçalar+fotoğraf makinesi+GPS+PC... Üstelik tüm bu işlevleri yüksek kalite ile yapmaları bekleniyor. Firmalar ya bunu sağlar, ya da piyasadan silinir gider.
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bortecinenumu 8 yıl
Nahoş olmuş..
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Poker in the Face 8 yıl
yapma bunu. s40 mı ?
benim kamerasız e61 imden daha kötü bu.
en azından bende s60v3, symbian os9.1 ve java desteği var.
nokia bu kafayla daha çoook pazar payı kaybeder
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Rey Leon 8 yıl
kalvyenin üstünde yer alan tuşlar joystik dışında çok kaba duruyor sert bir yapısı olur keşke hepsını ayrı yapsalarmış
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danGerfuLL 8 yıl

Poker in the Face

yapma bunu. s40 mı ?
benim kamerasız e61 imden daha kötü bu.

en azından bende s60v3, symbian os9.1 ve java desteği var.

nokia bu kafayla daha çoook pazar payı kaybeder


E72 alın ya da E73'ü bekleyin. Her cihaz size yönelik olacak diye bir kural mı var ?
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Batuist 8 yıl
kızlar için bunun beyaz modelinide yaparlarsa daha geniş bir kitleye hitap edebilir..
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aLMaNNN 8 yıl
Fiyatı 300 civarı olursa çok gibi satar.
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TIMERIDER 8 yıl
şuna 2 ledli flaş la af ekleseniz ölürsünüz
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