Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve özellikler internete sızdırıldı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Nokia X2-01'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve çeşitli özellikler internete sızdırıldı.
Söylentilere göre Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacak QWERTY klavyeli X2-01, GSM şebekesini destekleyecek ve 2.44 inç boyutunda 320x240 piksel LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun kamera çözünürlüğünün 3 megapiksel olduğundan, kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabildiğinden ve FM radyo, Bluetooth gibi teknik özelliklerden söz ediliyor. Nokia X2-01'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı belirsizliğini korurken Finlandiya cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.
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benim kamerasız e61 imden daha kötü bu.
en azından bende s60v3, symbian os9.1 ve java desteği var.
nokia bu kafayla daha çoook pazar payı kaybeder
E72 alın ya da E73'ü bekleyin. Her cihaz size yönelik olacak diye bir kural mı var ?