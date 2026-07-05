Nokia, yapay zekalı dört yeni tuşu telefonunu tanıttı: İşte özellikleri

HMD Global, Nokia markasını taşıyan dört yeni tuşlu telefon modelini resmi olarak tanıttı. Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition isimli modeller, tuşlu telefon deneyimini yapay zeka destekli özelliklerle birleştiriyor.
Tuşlu telefonlara yapay zeka dopingi
Yeni modellerin en dikkat çekici özelliği, cihaz üzerinde yer alan özel yapay zeka düğmesi. Kullanıcılar bu tuş sayesinde Sikey AI adlı yapay zeka asistanına doğrudan erişebiliyor. Sesli komutlarla el fenerini açmak, arka kamerayı çalıştırmak, alarm veya hatırlatıcı kurmak ve arama yapmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar temel sorularını da yapay zeka asistanına yöneltebiliyor.
Dört model de S30+ işletim sistemiyle çalışıyor ve 1.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip. HMD ayrıca cihazlarda bulut telefon hizmeti desteği sunduğunu belirtiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar depolama alanını doldurmadan hava durumu tahminleri, spor haberleri ve video içeriklerine erişebiliyor.
Ekran boyutları modellere göre farklılık gösteriyor. Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition modellerinde 2,8 inç büyüklüğünde QVGA çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Nokia 210 4G ve Nokia 200 4G ise aynı çözünürlüğe sahip 2,4 inç ekranla geliyor.
Kamera tarafında Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition modelleri VGA çözünürlüklü ön ve arka kameralara sahip. Nokia 210 4G ve Nokia 200 4G ise 2 MP arka kamera ile donatılmış durumda.
Diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, Xpress Chat görüntülü görüşme desteği ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.
HMD Global henüz yeni Nokia telefonların satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin önümüzdeki dönemde bu detayları paylaşması bekleniyor.Kaynakça https://www.hmd.com/en_int/nokia-200-4g?sku=1GF043DPA1S01 https://www.hmd.com/en_int/nokia-210-4g?sku=1GF043CPE1A02 https://www.hmd.com/en_int/nokia-235-4g-2nd-edition?sku=1GF038CPA2A01 https://www.hmd.com/en_int/nokia-235-4g-2nd-edition?sku=1GF038CPA2A01 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: