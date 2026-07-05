Nokia, yapay zekalı dört yeni tuşu telefonunu tanıttı: İşte özellikleri

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HMD Global, Nokia markasını taşıyan dört yeni tuşlu telefon modelini resmi olarak tanıttı. Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition isimli modeller, tuşlu telefon deneyimini yapay zeka destekli özelliklerle birleştiriyor.

Tuşlu telefonlara yapay zeka dopingi

Yeni modellerin en dikkat çekici özelliği, cihaz üzerinde yer alan özel yapay zeka düğmesi. Kullanıcılar bu tuş sayesinde Sikey AI adlı yapay zeka asistanına doğrudan erişebiliyor. Sesli komutlarla el fenerini açmak, arka kamerayı çalıştırmak, alarm veya hatırlatıcı kurmak ve arama yapmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar temel sorularını da yapay zeka asistanına yöneltebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak yapay zeka hizmeti tamamen ücretsiz değil. HMD’nin paylaştığı bilgilere göre Sikey AI, ilk 180 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. Deneme süresinin ardından hizmetten yararlanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların ücretli abonelik satın alması gerekecek.

Dört model de S30+ işletim sistemiyle çalışıyor ve 1.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip. HMD ayrıca cihazlarda bulut telefon hizmeti desteği sunduğunu belirtiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar depolama alanını doldurmadan hava durumu tahminleri, spor haberleri ve video içeriklerine erişebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise Nokia’nın klasik çizgileri korunurken bazı modern dokunuşlar eklenmiş durumda. Ön kamera ve ekran üstündeki hoparlör çevresinde metalik çerçeve kullanılması dikkat çekiyor.

Ekran boyutları modellere göre farklılık gösteriyor. Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition modellerinde 2,8 inç büyüklüğünde QVGA çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Nokia 210 4G ve Nokia 200 4G ise aynı çözünürlüğe sahip 2,4 inç ekranla geliyor.

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Kamera tarafında Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition modelleri VGA çözünürlüklü ön ve arka kameralara sahip. Nokia 210 4G ve Nokia 200 4G ise 2 MP arka kamera ile donatılmış durumda.

Diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, Xpress Chat görüntülü görüşme desteği ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

HMD Global henüz yeni Nokia telefonların satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin önümüzdeki dönemde bu detayları paylaşması bekleniyor.

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Nokia, yapay zekalı dört yeni tuşu telefonunu tanıttı

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