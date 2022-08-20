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    Nokia, yeni kulaklığını duyurdu: E3100 Plus

    HMD Global altında akıllı telefon pazarında varlığını devam ettiren Nokia, lisans anlaşmaları ile de farklı ürünler üretiyor. Firma, RichGo tarafından üretilen yeni kulaklığını duyurdu.
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    Nokia yeni kulaklığı E3100 Plus’ı duyurdu
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    Bir zamanların teknoloji devi Nokia, HMD Global altında telefon pazarındaki varlığını devam ettiriyor. Firma, farklı sektörlere de ismini taşımak istediğini için lisans anlaşmaları da yapıyor. Lisans anlaşmaları altında kulaklık ve televizyon gibi ürünler duyuran firma, şimdi yeni bir kulakluğını duyurdu.

    Nokia E3100 Plus

    RichGo, 2020’de Nokia için E3100 kablosuz kulaklık geliştirmişti. Hafif gövdesi, eğlenceli renkleri ve uygun fiyatı ile sevilen kulaklık, şimdi de yeni sürümüne kavuşuyor. E3100 Plus, 35mAh batarya ile tek şarjda 5 saatlik kullanım sunarken, kutusu ekstra 24 saatlik daha kullanım sunuyor. Bluetooth 5.2 desteği ile gelen cihaz, IP44 sertifikası ile su sıçramalarına karşı koruyor. 3.6 gram olan kulaklıklar, Siri ve Google Assistant desteğine de sahip.

    USB Type-C girişine sahip olan E3100 Plus; siyah, beyaz ve eflatun renk seçenekleri ile çıkış yapacak. Cihazın fiyatı şimdilik bilinmiyor ancak 40-50 dolar civarında olması bekleniyor.

    Kaynakça https://nokiamob.net/2022/08/19/new-nokia-e3100-plus-buds-announced-by-richgo/ https://www.nokia.com/shop/headphones/nokia-essential-true-wireless-earphones-e3100-plus/#specifications
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    atomkarınca74 6 saat önce

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