Nokia'nın 12 MP kameralı telefonu 2010 yılında mı yüzünü gösterecek

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Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu endüstrisinde de megapiksel savaşları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sony Ericsson ve Samsung, 12 megapiksel kameralı modellerini duyurmuş; teknoloji severler Nokia cephesinden gelecek haberleri beklemeye başlamıştı.

PhoneReport.info adresinin edindiği bazı bilgilere göre Finlandiyalı üreticinin 12 megapiksel kameralı cep telefonu 2010 yılına doğru yüzünü gösterebilir ve telefonda optik zum özelliği yer alabilir. Bilindiği üzere optik zum, cep telefonları için çok yeni bir gelişme değil. Nokia daha önce N serisi dahilindeki farklı tasarımlarıyla dikkat çeken N93 ve N93i'de 3x optik zum özelliğine yer vermişti. Bir diğer söylentiye göre ise telefon, Nokia World 2009 veya Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliklerinde lanse edilebilir.

Bakalım verilen spekülatif bilgilerin ne kadarı doğru çıkacak? Nokia'nın resmi açıklamalarını merakla bekliyoruz.