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Nokia'nın 12 MP kameralı telefonu 2010 yılında mı yüzünü gösterecek

9 yıl
53,1b
1
30
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın 12 MP kameralı telefonu 2010 yılında mı yüzünü gösterecek
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Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu endüstrisinde de megapiksel savaşları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sony Ericsson ve Samsung, 12 megapiksel kameralı modellerini duyurmuş; teknoloji severler Nokia cephesinden gelecek haberleri beklemeye başlamıştı.

PhoneReport.info adresinin edindiği bazı bilgilere göre Finlandiyalı üreticinin 12 megapiksel kameralı cep telefonu 2010 yılına doğru yüzünü gösterebilir ve telefonda optik zum özelliği yer alabilir. Bilindiği üzere optik zum, cep telefonları için çok yeni bir gelişme değil. Nokia daha önce N serisi dahilindeki farklı tasarımlarıyla dikkat çeken N93 ve N93i'de 3x optik zum özelliğine yer vermişti. Bir diğer söylentiye göre ise telefon, Nokia World 2009 veya Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliklerinde lanse edilebilir.

Bakalım verilen spekülatif bilgilerin ne kadarı doğru çıkacak? Nokia'nın resmi açıklamalarını merakla bekliyoruz.


http://phonereport.info/2009/06/29/sources-nokia-to-launch-phones-with-optical-zoom-12-megapixel-camera/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
sana onumu sorduk şimdi!!
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DH Misafiri 8 yıl
en iyisi samsung ve nokia
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ali282 9 yıl
çıktı mı bu telefon arkdşlar?
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..Knight.. 8 yıl
ali282

çıktı mı bu telefon arkdşlar?


Söylentiler Nokia N8 ile beraber doğru çıkmış oldu. Optik zum dışında...
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DH Misafiri 9 yıl
bu konunun üzeribden cok zaman gecmıs ama bır konu ararken gordum bazılar fotograf cekmek ıcın cep telefonu alınmaz yazmıs o kısıye gıtsın n96 alsın ve foto cekmesını tavsıye edıyorum bılgısayara da atsın baksın gorsun kalıteyı bırde 12mp e gecıcek nokia sankı sadece mp artırıyor bır yere takılkmıssınız kalıtede artıyor tskler
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BayBağatur 9 yıl

DH Misafiri

bu konunun üzeribden cok zaman gecmıs ama bır konu ararken gordum bazılar fotograf cekmek ıcın cep telefonu alınmaz yazmıs o kısıye gıtsın n96 alsın ve foto cekmesını tavsıye edıyorum bılgısayara da atsın baksın gorsun kalıteyı bırde 12mp e gecıcek nokia sankı sadece mp artırıyor bır yere takılkmıssınız kalıtede artıyor tskler


N86 Fotoğraf kalitesi gerçekten çok iyi
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Mr. Jingles 9 yıl
Hayır VGA çözünürlükte çekiyor
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Mr. Jingles 9 yıl
Artık bu işin cacığı çıktı 12mp ne gerek var yahu se yaptı da ne oldu bu ustalık değil arkadaşlar çok zor bişeymis gibi wow demeyin nokiada alır 12mp sensoru takar al sana 12mp nokia
5 mp bence en üst seviye bi telefon için ama o 5mp yi keşke haketseler benim istediğim çok kalite bi 5mp lens tak makinadaki kaliteyi yakala yeter istemem 12mp tabi birde hd çözünürlükte h264 formatında video çekimi oda çok kalite olacak al sana fıstık gibi kamera
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ali282 9 yıl
n86 hd çözünürlükte çekmiyor mu.
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max_patric 9 yıl
laerrof ısımlı arkadasa katılmıyorum cunku su anda en ıyı marka sony zaten sony olması daha mantıklı nokıanın aldıgı telefon ödülü ile sony nın aldıgı ödüllere bakılırsa nokıa bu ısı bılmıo denecek kadar kötü cünkü benım bıldıgıme göre k300 i cıktı we sony ataga gectı cünkü en ıyı kamera ödülünü k750i ıle aldı 2005 yılının gürürüydu zaten k serısı sony de hep gelısıyo kamera uzerıne ama walkman özelligide gerı kalıyo deyıl w serısınde mesela 3-2 gec cıktı w serısı k serısıne göre kamerayı gec takıp edıyo k790 ile cıkardı hatta ozamnlar w serısınde 2,0 mp kamerası olan telefonlar daha güzel cekıyordu cunku yazılımları 9,6 yada 9,0 gıbı yazılım surumlerı kullanırken 2,0mp kameralı telfonlarda k790 i de 2,7 kullanıyordu zaten nokıanında hakkı wermek lazım adamlar tütkiyede cıkacak dedıklerı telefonu cıkarıyolar we ustune bıde 6 ay sonra türkyeye gelıyo helal olsun sony bu yönden cok gec getırıyo halbukumse 12 mp lık telefonu 1 ay önce cıkaran sony halen türkyeye gelecek dıyor zaten sonynın türk resmı sıtesıne bakılırsa mesela 50 telefon warken ingiliz sıtesınde 60-70 tane cunku daha türkyeye gelecek telefonları war hatta ıyıce arasıtrdıgımızda sony bazı telefonları uretımden kaldırıyo daha türkiyeye gelmeden sony nın w serısının en ıyı telefonu 2009 yılının en ıyı walkman telefonu secılıyo 2009 avrupa walkman ödülü sıtesınde gördüm bu arada bazılarınıza mujde bazılarınıza kötü haber werım
tüm telefon markaları jak gırıslı kulaklık kullancak anlasma yapmıslar sarj girislerıde aynı olcak sony sımdıden uygulamaya gecmeye hazırlanmıs yurt dısında ama o telefonlar bı türkiyeye gelse kımse nokıa kullanmaz gercı sony onları getırene kadar nokıa daha güzelını cıkarır cunku adamlar türkye ıcın calısıyo zaten nokıayı kullanan en cok türkiye kullanıyo bunun ıcınde hemen gelıyo nese sız nokıa,samsung,lg,cin malı sevenler merak etmeyın sony nokıyı gectı kendı urettıgı hafıza kartını kullanıyo öle ortak model kullanmıyo m2 yı bırtek sony kullanııyo ama nokıada hak werıyo sonynın ıyı olduguna hak wermese nıye sony kamera kullansın telefonda :D
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oylesineeeee 9 yıl
Nokia Symbian isletim sisteminden vazgecmedikce bu tarz modellerden fazla pay alamaz satıslarda... Adam gibi ya mobil isletim sistemi yazacaklar ya da android veya windows mobile yuklu satarsalar bu tarz telefonları o zaman marka avantajını kullanıp guzel bir satıs yapabilir.
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westblood 9 yıl
kim bilir kaç paraya satcaklar? foto. mak. yerini tutmaz. 12 mp olsa ne yazar ama görmeden yorum yapmayalım yinede.
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laerrof 9 yıl
bence mp yarışı manasız bir yarış kaç tane bilinçli tüketici cep telefonunu profesyonel bir fotoğraf makinesi gibi algılayıpta resim çekmek için alıyor ki bu ayrı bir konu ama nokia eğer bir yenilik yapacaksa bu alanda mp den önce video kaydını hd ye çekebilmeli ve noise sorununu gerçekten gidermeli ve bunlara paralel daha yenilikçi çözümler üretmeli tabi ki bu yenilikleri sadece kamerayla sınırlandırmak hiç akıllı bir fikir olmaz mp bence bir aldatmaca bir resmin iyi olması mp ye paralel gözükse de mp den çok daha öenmli şeylerin olduğu kesindir az önce de dediğim gibi mesela noise buna bir örnek olabilir ya en basitinden 5800 daki resimler ve videolar ne öyle ya çin malı 1.3mp ler gibi arkasında carl zeiss yazıyo bi de kocaman utandım ya dedim benim bildiğim carl zeiss ve nokia böyle bir facia ortaya çıkartamaz diye ama çıkmış işte(bilmiyorum fw lerle bu açık ne kadar kapatıldı ya da kapatılabildi mi) ama işin en enteresan tarafı bundan birkaç yıl önce nokia bi özelliği telefona koyar sonra diğer cihazlar bu özelliklere sahip olurdu(diğer markalarında tabi ki bu teknolojiye getirdiği yenlikleri hatta nokianın da o dönemlerde keşfedemediği bir çok yeniliği de kimse azımsayamaz ama onlar bi modelinde o özelliği kullanıyorlarsa nokia o özellikte en az 2 model üretiyordu) ama şimdi ne oldu samsung çıkartıyor se çıkartıyor lg çıkartıyor nokia ardından takip etmeye çalışıyor ne olursa olsun nokia hala en büyük firma bu alanda ama kendilerini yenilemeye ihtiyaçları olduğu da kesin belki de farklı bir pazar stratejileri vardır bilemeyiz tabi ki ama kendine bir çeki düzen vermeli nokia bu konuda rakipleri atağa kalkmışken ne kadar sana uzak olsalar bile karşı hamlen olmalıdır onlara kaldı ki cep telefonu piyasası bence yavaştan yavaştan tam reakabet piyasası modeline dönüşüyor bunun içinde tüm firmaların tam bilgiye sahip olmaları gerekir diğer markalar değişik özelliklerle ortaya çıkıyor bilgiler artıyor sürekli nokia nın da bu tam rekabet modelinde yerini alması şart tabi ki bence bu bir teori gerçekleşir mi bilinmez gerçekleşirse de henüz bunun kaç yıla kadar gerçekleşeceğini ben kestiremem fakat nokianın birçok konuda eskisi gibi hakimiyetini sürdürmesi açısından eski temposuna dönmesi şart belki bi motorola ya da bi benq siemens gibi bir tablo oluşmaz nokia için ama bi se gibi zor günler de geçirmesi ihtimali de uzak değil böyle yatmaya devam ederlerse mesela benim aklıma gelenler en basitinden işlemci hızının arttırılması tasarım ve malzeme kalitesi vs. vs.






herkese iyi çalışmalar...
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Guest-D8E8B73FF 9 yıl
noise olayı tüm nokialarda var malesef bence nokia telefon işini bıraksın forewer Sonyericsson
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