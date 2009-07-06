Nokia'nın 12 MP kameralı telefonu 2010 yılında mı yüzünü gösterecek

Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu endüstrisinde de megapiksel savaşları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sony Ericsson ve Samsung, 12 megapiksel kameralı modellerini duyurmuş; teknoloji severler Nokia cephesinden gelecek haberleri beklemeye başlamıştı.
PhoneReport.info adresinin edindiği bazı bilgilere göre Finlandiyalı üreticinin 12 megapiksel kameralı cep telefonu 2010 yılına doğru yüzünü gösterebilir ve telefonda optik zum özelliği yer alabilir. Bilindiği üzere optik zum, cep telefonları için çok yeni bir gelişme değil. Nokia daha önce N serisi dahilindeki farklı tasarımlarıyla dikkat çeken N93 ve N93i'de 3x optik zum özelliğine yer vermişti. Bir diğer söylentiye göre ise telefon, Nokia World 2009 veya Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliklerinde lanse edilebilir.
Bakalım verilen spekülatif bilgilerin ne kadarı doğru çıkacak? Nokia'nın resmi açıklamalarını merakla bekliyoruz.
http://phonereport.info/2009/06/29/sources-nokia-to-launch-phones-with-optical-zoom-12-megapixel-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söylentiler Nokia N8 ile beraber doğru çıkmış oldu. Optik zum dışında...
N86 Fotoğraf kalitesi gerçekten çok iyi
5 mp bence en üst seviye bi telefon için ama o 5mp yi keşke haketseler benim istediğim çok kalite bi 5mp lens tak makinadaki kaliteyi yakala yeter istemem 12mp tabi birde hd çözünürlükte h264 formatında video çekimi oda çok kalite olacak al sana fıstık gibi kamera
tüm telefon markaları jak gırıslı kulaklık kullancak anlasma yapmıslar sarj girislerıde aynı olcak sony sımdıden uygulamaya gecmeye hazırlanmıs yurt dısında ama o telefonlar bı türkiyeye gelse kımse nokıa kullanmaz gercı sony onları getırene kadar nokıa daha güzelını cıkarır cunku adamlar türkye ıcın calısıyo zaten nokıayı kullanan en cok türkiye kullanıyo bunun ıcınde hemen gelıyo nese sız nokıa,samsung,lg,cin malı sevenler merak etmeyın sony nokıyı gectı kendı urettıgı hafıza kartını kullanıyo öle ortak model kullanmıyo m2 yı bırtek sony kullanııyo ama nokıada hak werıyo sonynın ıyı olduguna hak wermese nıye sony kamera kullansın telefonda :D
herkese iyi çalışmalar...