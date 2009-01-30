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Nokia'nın Macaristan üssündeki üretim bandından 500 milyonuncu telefon çıktı

10 yıl
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın Macaristan üssündeki üretim bandından 500 milyonuncu telefon çıktı
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Cep telefonu pazarının önde gelen firmalarından Nokia, Macaristan'ın Komarom bölgesindeki üretim üssünün başarısını kutluyor.

Geçtiğimiz günlerde fabrikadan 500 milyonuncu cep telefonu üretim bandından çıktı. Bu durumu endüstri için kilometre taşı olarak varsayabiliriz. 1999 yılında kurulan fabrika'da özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasaları hedef alınmıştı. Ayrıca 6300 ve 5800 Express Music gibi popüler modellerin burada üretildiği ifade ediliyor. 500 milyonuncu telefonun ne olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyelim: ''Nokia N79''.


http://pressbulletinboard.nokia.com/2009/01/26/nokia%E2%80%99s-facility-in-hungary-produces-500-millionth-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SS Karaçay 10 yıl


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cmert 10 yıl
Bu veya nokianın diğer fabrikalarından resimler var mı acaba?
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Tek fabrikadan 500 milyon telefon üretmiş bir şirketin kullanımda olan kaç telefonu vardır acaba ?
Milyarlarca olsa gerek... :)
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albemus 10 yıl
Benimki kaçıncı acaba
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