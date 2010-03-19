Nokia'nın QWERTY klavyeli iş telefonu E72 mor renge de büründü

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Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde bulunduran Nokia'nın en yeni iş telefonlarından E72'ye siyah, gri ve kahverenginin ardından dördüncü renk seçeneği eklendi.

En başta kadınların ilgi odağı haline geleceğini düşündüğümüz monoblok formundaki Nokia E72, 600 MHz saat hızındaki ARM 11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç alıyor; Symbian v9.3 işletim sistemini kullanıyor. 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla - kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilen model, 2.36 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekran, optik trackpad, 3.5 mm jak girişi, 250 MB dahili bellek, microSD kart girişi, microUSB portu, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı kamera, led flaş, WI-FI 802.11 b/g, A-GPS, Bluetooth v2.0 + A2DP, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor. Mor renk seçeneğinin tam olarak ne zaman sunulacağı ise kesinlik kazanmadı.

http://www.nokialb.com/nokialb/index.php?option=com_content&view=article&id=145:exclusive-purple-nokia-e72-makes-its-first-appearance-in-lebanon&catid=54:local-news&Itemid=72