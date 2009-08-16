Nokla E97; Çıkartılabilir QWERTY klavyeli cep telefonu

Nokia'nın popüler modellerini klonlayarak adını duyuran Çin merkezli Nokla firması, bu sefer basit bir klonlamadan daha fazlası ile gündemde. Kızaklı QWERTY tuş takımı ile kopyalanması kısmen daha zor Nokia E75 modelini klonlamak yerine farklı bir konsept üzerine yoğunlaşan Nokla, E97 modelini hazırladı. Nokla'nın E97 modeli açıkçası dikkat çekmeyi başarıyor zira ürün çıkartılabilir QWERTY klavyesi ile farklı ihtiyaçlar için iki farklı kullanım seçeneği sunabiliyor. Dileyen kullanıcılar sadece dokunmatik kontrollü ekrana sahip ana üniteyi kullanırken dileyenlerse QWERTY klavyesini cihaza bağlayabiliyorlar.
Çıkartılabilir QWERT klavye haricinde 2.2-inç ekrana, entegre kameraya (çözünürlük açıklanmadı), çift SIM kart desteğine, el yazısı tanıma özelliğine, Bluetooth bağlantısına ve çoklu ortam uygulamaları için FM radyo ile MP3 oynatım yeteneklerine sahip olan Nokla E97, 800 Yuan yani 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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çinliler yapıyor alan alıyor. zira cinli telefonları kullananların sayısı arttı. artık marka tutkunlugu kalkıyor ülkemizde. eskisi gibi marka düşkünü değil insanlar. bu da güzel bişey. milyarlar veren yok artık telefona.
Kısacası eskiden bir laf vardı; "fırıldak yap, para kap". Sanki çok özellik varmış gibi...
ancak böyle bir cihaza insan olan, 250 liradan daha fazla para vermek istemeyecektir, sonuçta ne denli fazla özelliği ve ne müthiş bir tasrımıda bulunsa, iş günlük kullanıma gelince bu cihazlar kullanıcısını çileden çıkartma konusunda çok yüksek başarım gösteriyorlar :)