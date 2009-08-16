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Nokla E97; Çıkartılabilir QWERTY klavyeli cep telefonu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokla E97; Çıkartılabilir QWERTY klavyeli cep telefonu
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Nokia'nın popüler modellerini klonlayarak adını duyuran Çin merkezli Nokla firması, bu sefer basit bir klonlamadan daha fazlası ile gündemde. Kızaklı QWERTY tuş takımı ile kopyalanması kısmen daha zor Nokia E75 modelini klonlamak yerine farklı bir konsept üzerine yoğunlaşan Nokla, E97 modelini hazırladı. Nokla'nın E97 modeli açıkçası dikkat çekmeyi başarıyor zira ürün çıkartılabilir QWERTY klavyesi ile farklı ihtiyaçlar için iki farklı kullanım seçeneği sunabiliyor. Dileyen kullanıcılar sadece dokunmatik kontrollü ekrana sahip ana üniteyi kullanırken dileyenlerse QWERTY klavyesini cihaza bağlayabiliyorlar.

Çıkartılabilir QWERT klavye haricinde 2.2-inç ekrana, entegre kameraya (çözünürlük açıklanmadı), çift SIM kart desteğine, el yazısı tanıma özelliğine, Bluetooth bağlantısına ve çoklu ortam uygulamaları için FM radyo ile MP3 oynatım yeteneklerine sahip olan Nokla E97, 800 Yuan yani 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Nokla E97; Çıkartılabilir QWERTY klavyeli cep telefonu
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DH Misafiri 9 yıl
hoca bunlar arbayla pantolonla falan krşılacak alet deil herkes kendisini daha iyi kullanmsını ister çakmada olsa orjinalda olsa oo kişi kendini tatmin edeck malı alır
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oktayakgoz 9 yıl
geely beyenmiyorsunuz ama yakında volvo nun sahibi olabilir
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venom88 10 yıl
Sitedeki resimleri bir süredir göremiyorum bendemi sorun var açaba.
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this is haylaz style 10 yıl
@thedeparted


çinliler yapıyor alan alıyor. zira cinli telefonları kullananların sayısı arttı. artık marka tutkunlugu kalkıyor ülkemizde. eskisi gibi marka düşkünü değil insanlar. bu da güzel bişey. milyarlar veren yok artık telefona.
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homeedition88 10 yıl
işleri tersine çevirerek nokia belki bu fikri yürütüp biraz daha geliştirerek her cep telefonuna uyabilecek bunun gibi bir aksesuar üzerine çalışsa ne güzel olur :D
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thedeparted 10 yıl
5 kuruş para vermem. Çok saçma, klavye var ama klavye ne kadar gerekli bu özelliksiz cihaz için. Tasarım tam falso, klavye yüzeyi ile ekran temas ettiğinde çizilmeye müsait.

Kısacası eskiden bir laf vardı; "fırıldak yap, para kap". Sanki çok özellik varmış gibi...
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face1tr 10 yıl
doğubankda 250 liradan piyasaya soksunlar, ilk alıcısı ben olurum. hatta şu klavye kısmının psp versiyonu çıksın, onuda ayrıca alırım :)
ancak böyle bir cihaza insan olan, 250 liradan daha fazla para vermek istemeyecektir, sonuçta ne denli fazla özelliği ve ne müthiş bir tasrımıda bulunsa, iş günlük kullanıma gelince bu cihazlar kullanıcısını çileden çıkartma konusunda çok yüksek başarım gösteriyorlar :)
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egesari 10 yıl
iyi bir fikir fakat nokla olması kötü, geliştirilebilir bnce
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yekoo 10 yıl
gerektiğinde takılıyor olması çok iyi olmuş hem ince zarif hemde yetenekli bir telefon her zaman kütük taşımak zorunda kalmicak alanlar..
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