Nokla E97; Çıkartılabilir QWERTY klavyeli cep telefonu

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Nokia'nın popüler modellerini klonlayarak adını duyuran Çin merkezli Nokla firması, bu sefer basit bir klonlamadan daha fazlası ile gündemde. Kızaklı QWERTY tuş takımı ile kopyalanması kısmen daha zor Nokia E75 modelini klonlamak yerine farklı bir konsept üzerine yoğunlaşan Nokla, E97 modelini hazırladı. Nokla'nın E97 modeli açıkçası dikkat çekmeyi başarıyor zira ürün çıkartılabilir QWERTY klavyesi ile farklı ihtiyaçlar için iki farklı kullanım seçeneği sunabiliyor. Dileyen kullanıcılar sadece dokunmatik kontrollü ekrana sahip ana üniteyi kullanırken dileyenlerse QWERTY klavyesini cihaza bağlayabiliyorlar.

Çıkartılabilir QWERT klavye haricinde 2.2-inç ekrana, entegre kameraya (çözünürlük açıklanmadı), çift SIM kart desteğine, el yazısı tanıma özelliğine, Bluetooth bağlantısına ve çoklu ortam uygulamaları için FM radyo ile MP3 oynatım yeteneklerine sahip olan Nokla E97, 800 Yuan yani 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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