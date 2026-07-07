Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey nasıl olmuş? İlk yorumlar paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklediğimiz yeni filmi The Odyssey'in çıkışına artık sadece 10 gün kaldı. Gerek konusu, gerekse oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan The Odyssey, 17 Temmuz'da vizyona girecek. Biz filmin çıkışını beklerken, ABD'de bir grup eleştirmen ve influencer filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Bu basın gösterimi sonrası filme dair ilk yorumlar da paylaşıldı.

The Odyssey, İzleyenleri Etkilemeyi Başardı

Bir Christopher Nolan filmi için bu çok sürpriz olmayacaktır ama The Odyssey izleyenleri gerçekten etkilemiş gibi görünüyor. Zira ilk basın gösterimi sonrası gelen yorumlar oldukça olumlu.

Yorumlara geçmeden önce filme dair kısaca bilgi vermek gerekirse, Nolan The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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Empire’dan Ian Sandwell, filmin etkileyici sahnelerle dolu olduğunu söylerken, özellikle üçüncü perdeden, yani hikâyenin finaline ulaştığı bölümden övgüyle söz ediyor. Ayrıca filmin Ludwig Göransson imzaı müzikleri de Sandwell'den övgü alıyor.

Özellikle filmin büyüklüğü ve bir sinema deneyimi olarak sundukları yorumlar arasında en sık gündeme taşınan noktalardan biri. Matt Neglia şöyle diyor: "Bir film ancak bu kadar epik olabilir. Christopher Nolan standardına göre bile benzersiz ölçekte bir iş.

Collider'dan Steven Weintraub filmi şimdiden iki kez izlediğini söyleyerek sinemaseverlere filmi mümkünse 70mm IMAX'te izlemelerini tavsiye ediyor. Aynı şekilde Erik Davis de IMAX deneyiminin etkileyiciliğine vurgu yapıyor ve The Odyssey'in, Nolan'ın bugüne kadar IMAX tarafında yürüttüğü çalışmaların zirve noktası olduğunu söylüyor.

Ender de olsa filme dair kötü yorumlar da yok değil. Filmin epikliği ve etkileyiciliği konusunda herkes hemfikir olsa da David Ehrlich ve Evan Romano gibi bir iki sinema yazarı filmin hikâyeyi anlatma şeklinden şikayetçi. Parça parça anlatılan hikâye sonunda etkileyici bir finale ulaşıyor olsa da Nolan'ın hikâyeyi farklı parçaları bir araya getirerek anlatma tercihinin filmi fazla hantal hâle getirdiği savunuluyor.

Filmin başrol oyuncularından öyle övgüyle söz edilmiyor olması da dikkat çekiyor. Oyuncu performanslarına yönelik sadece birkaç yorum var ki onlar da Samantha Morton, Himesh Patel, John Leguizamo gibi yan rollerdeki oyuncuların performansını övüyor. Özellikle Morton tek sahnede yer almasına rağmen izleyenleri epey etkilemiş görünüyor. Diğer yandan Tom Holland, Zendaya ya da Matt Damon gibi başrol oyuncuları hakkında pek bir yoruma rastlanmaması dikkat çekiyor.

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Nolan'ın The Odyssey filmi nasıl olmuş? İlk yorumlar paylaşıldı

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