Northrop Grumman’ın F/A-XX 6. nesil uçağı ilk kez ortaya çıktı

Gizemli konseptten ilk izlenimler
Ayrıca, geniş gövde yapısı da dikkat çekiyor. Bu da daha fazla yakıt ve mühimmat kapasitesi anlamı taşıyabilir. Çift tekerlekli ağır iniş takımları ise, uçağın uçak gemilerinde sert inişlere dayanıklı şekilde tasarlandığını gösteriyor. Tasarım hatları, Northrop Grumman’ın daha önce 1980-90’larda geliştirdiği YF-23 prototipiyle benzerlikler taşıyor. O dönem YF-23 yerine YF-22 tercih edilmişti; YF-22, bilindiği üzere F-22 olarak üretime alınmıştı.
F/A-XX programı ise 2030’lu yıllarda F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler filolarının yerini almak üzere planlanıyor. Yeni nesil savaş uçağının F-35C’den yaklaşık yüzde 25 daha uzun menzile sahip olması bekleniyor. Bu da kabaca 1.550 km operasyon menziline karşılık geliyor.
Hızı hakkında kesin bilgiler paylaşılmasa da mevcut savaş uçaklarından daha hızlı olacağı öngörülüyor. Ayrıca uçak, ileri seviye sensörler, yapay zeka destekli görev sistemleri ve insanlı-insansız iş birliği (MUM-T) kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Bu sayede, Donanma’nın geliştirdiği “kanat arkadaşı” (Loyal Wingman) insansız hava araçlarıyla ortak operasyon yürütebilecek.
F/A-XX ihalesinde Northrop Grumman'ın en büyük rakibi Boeing. ABD Kongre'sinde sık sık bütçe tartışmalarının odağına oturan projenin geleceği ise net değil. F-47 varken bir başka insanlı 6. nesil uçağa yatırım yapmanın mantığı sorgulanıyor. Programın finansmanı devam ederse 2028 yılına kadar bir karar alınması bekleniyor.
