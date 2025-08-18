Giriş
    Northrop Grumman’ın F/A-XX 6. nesil uçağı ilk kez ortaya çıktı

    ABD Donanması’nın uzun süredir gizemini koruyan altıncı nesil savaş uçağı projesi F/A-XX, Northrop Grumman’ın paylaştığı yeni konsept görseliyle ilk kez ortaya çıktı.

    Northrop Grumman’ın F/A-XX 6. nesil uçağı ilk kez ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri’nin NGAD programına benzer şekilde ABD Donanması da kendi ihtiyaçlarına özel bir savaş uçağı geliştirmek istiyor. Hava Kuvvetleri için düşünülen F-47’nin deniz versiyonunu kullanmak yerine ABD Donanması tamamen farklı görev profillerine uygun ayrı bir uçak talep ediyor. Bu talebin ardında, uçak gemilerinden operasyon yapabilme zorunluluğu ve deniz-hava üstünlüğünden çok, yüzey hedeflerine karşı saldırı kabiliyetine odaklanma ihtiyacı bulunuyor.

    Gizemli konseptten ilk izlenimler

    Northrop Grumman’ın F/A-XX 6. nesil uçağı ilk kez ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Northrop Grumman’ın web sitesinde sessizce paylaşılan görsel, uçağın yalnızca ön bölümünü gösteriyor. Kanat ve kuyruk kısmı görünmese de tasarım uzmanlara bazı ipuçları sunuyor. Keskin burun yapısı, gövdeye gömülü kanatlar ve üst kısma konumlandırılmış hava alıkları uçağın gelişmiş bir gizlilik (stealth) tasarımına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    Ayrıca, geniş gövde yapısı da dikkat çekiyor. Bu da daha fazla yakıt ve mühimmat kapasitesi anlamı taşıyabilir. Çift tekerlekli ağır iniş takımları ise, uçağın uçak gemilerinde sert inişlere dayanıklı şekilde tasarlandığını gösteriyor. Tasarım hatları, Northrop Grumman’ın daha önce 1980-90’larda geliştirdiği YF-23 prototipiyle benzerlikler taşıyor. O dönem YF-23 yerine YF-22 tercih edilmişti; YF-22, bilindiği üzere F-22 olarak üretime alınmıştı.

    F/A-XX programı ise 2030’lu yıllarda F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler filolarının yerini almak üzere planlanıyor. Yeni nesil savaş uçağının F-35C’den yaklaşık yüzde 25 daha uzun menzile sahip olması bekleniyor. Bu da kabaca 1.550 km operasyon menziline karşılık geliyor.

    Hızı hakkında kesin bilgiler paylaşılmasa da mevcut savaş uçaklarından daha hızlı olacağı öngörülüyor. Ayrıca uçak, ileri seviye sensörler, yapay zeka destekli görev sistemleri ve insanlı-insansız iş birliği (MUM-T) kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Bu sayede, Donanma’nın geliştirdiği “kanat arkadaşı” (Loyal Wingman) insansız hava araçlarıyla ortak operasyon yürütebilecek.

    F/A-XX ihalesinde Northrop Grumman’ın en büyük rakibi Boeing. ABD Kongre’sinde sık sık bütçe tartışmalarının odağına oturan projenin geleceği ise net değil. F-47 varken bir başka insanlı 6. nesil uçağa yatırım yapmanın mantığı sorgulanıyor. Programın finansmanı devam ederse 2028 yılına kadar bir karar alınması bekleniyor.

