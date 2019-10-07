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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor

    Northrop Grumman ve NASA, Dünya yörüngesinde bulunan uydulara yakıt ikmali yapabilecek bir araç geliştirdi. Bu sayede ticari uydular daha uzun süre görev yapabilecek.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor
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    Dünya yörüngesinde bulunan uydular belirli ölçülerde yakıtla uzaya gönderildikleri için bir süre sonra uzay çöpü adayı haline geliyor. Bu soruna çözüm bulmak isteyen Northrop Grumman ve NASA, adına Görev Uzatma Aracı (Mission Extension Vehicle-MEV) denilen bir uyduyu uzaya göndermeye karar verdi.

    Türünün ilk örneği olduğu ifade edilen ve 9 Ekim’de bir Rus roketi ile fırlatılacak olan MEV, üç ay içinde bir Intelsat uydusuna kenetlenerek söz konusu uzay aracının görev süresini beş yıl daha uzatacak. Görevin tamamlanmasını müteakip deposunda 10 yıllık daha yakıtı bulunacak olan MEV, bu kapsamda farklı uydulara da hizmet edebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman"

    Benzer bir göreve çıkacak olan ikinci MEV (MEV-2) ise 2020 yılında yine bir Intelsat uydusuna kenetlenerek MEV-1 gibi uzay aracına yakıt ikmali yapacak. Northrop Grumman yetkilileri, sabit yörüngeli uyduların %80’i ile uyumlu olan MEV’lerin ihtiyaç halinde farklı uzay araçlarına da yakıt ikmali yapabileceğini belirtiyor.

    Daha önce denenmemiş görevler başlayabilir

    Projeyi yakından takip eden NASA, MEV’lerin başarısına göre Northrop Grumman’dan hizmet alımı yapabileceği gibi kendi geliştirdiği “uydu servisi” araçlarını da kullanabileceğini ifade etmiş.

    Uydulara yapılacak yakıt ikmalleri sayesinde daha önce mümkün olmayan görevlere start verilebileceğini belirten yetkililer, aynı zamanda uzaya eskisinin yerini alacak uydu gönderme faaliyetlerinin de azalabileceğini söylüyor. Bu da daha az uzay çöpü anlamına geliyor. 



    https://www.engadget.com/2019/10/06/mission-extension-vehicle-launch-october-9/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dostum kertenkele 4 gün
    Daha önce aklıma gelen bir fikirdi demek zaten yapılıyormuş. Uydular yakıtları bittiği için uzay boşluğunda çöp oluyorlardı neden yakıt koyarak görevine devam ettirmiyorlar diyordum.
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