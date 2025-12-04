Norveç, dünyanın en uzun ve en derin deniz altı karayolu tünelini inşa ediyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Norveç, son yılların en iddialı mühendislik projelerinden birini gerçekleştiriyor. 27 km uzunluğundaki çift tüplü devasa tünel, tamamlandığında dünyanın en uzun ve en derin deniz altı karayolu tüneli olacak.

Yolculuk süresini 40 dakika kısaltacak

Proje, Norveç’in sert ve girintili çıkıntılı kıyı şeridinin altından geçerek, Stavanger ile Bergen şehirleri arasında kesintisiz, feribotsuz bir bağlantı sağlamayı hedefliyor. Bitirildiğinde iki şehir arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 40 dakika kısalması bekleniyor.

Toplam 26,7 kilometre uzunluğa ve deniz seviyesinden 390 metre derinliğe ulaşacak olan tünel, batı Norveç’teki ulaşımı daha hızlı ve doğrudan hale getirerek bölgedeki karayolu ağını önemli ölçüde iyileştirecek.

Tam Boyutta Gör E39 otoyolunun bir parçası olan Rogfast, Norveç ile Danimarka boyunca uzanan 1335 km'lik bu geniş güzergahın kritik bir halkasını oluşturacak. Bu yeni bağlantı, Kristiansand, Stavanger, Haugesund ve Bergen gibi büyük şehirleri birbirine bağlayan batı sahil koridoru için temel bir rol üstleniyor.

İnşa çalışmaları 2018’in başında başlamış olsa da artan maliyetler ve sözleşme sorunları nedeniyle bir süre durdurulmuş, ardından 2021’in sonlarında yeniden faaliyete geçirilmişti. Projenin 2033’te tamamlanması öngörülüyor ve toplam maliyetin 2,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Tünelin yaklaşık orta noktasında, sürücüler 260 metre derinlikte yer alan geniş bir yer altı çift döner kavşağa ulaşacak. Bu kavşak, aynı zamanda ülkenin en küçük belediyesi olan Kvitsøy Adası’na bağlantı sağlayacak. Projede acil durum geçişleri ve merkezde bir güvenlik koridoru da bulunuyor.

5 santimetrelik sapmayla inşa ediliyor

Mühendisler, tünelin yapımında son derece gelişmiş teknolojiler kullanıyor. Bunlar arasında, her iki uçtan kazılan bölümlerin neredeyse kusursuz biçimde hizalanmasını sağlayan lazer tarayıcılar da bulunuyor. Yaklaşık 5 santimetrelik sapma toleransı gerektiren bu süreç, Rogfast’ı bugüne kadar inşa edilmiş en hassas tünel projelerinden biri haline getiriyor. Dijital taramalar sayesinde tünelin gerçek zamanlı bir “dijital ikizi” oluşturularak en küçük hatalar bile tespit edilebiliyor.

Ekipler, deniz seviyesinin çok altında yüksek basınç altında çalıştıkları için tuzlu su sızıntısı riskine sürekli olarak karşı karşıya. Tünelin kuru ve güvenli kalması için gelişmiş enjeksiyon ve yalıtım teknikleri uygulanıyor. Ayrıca sürücüleri hava kirliliğinden korumak için Rogfast, jet fanlarla çalışan ve Kvitsøy'e kadar uzanan dikey bir şaftla desteklenen uzunlamasına bir havalandırma sistemi kullanacak.

