Meta'nın kameralı gözlüklerine tepki büyüyor: Norveç, yasaklayan ilk ülke olabilir

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Tam Boyutta Gör Meta, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği akıllı gözlükleriyle son dönemdeki en başarılı işlerinden birine imza atmış gibi duruyordu. Ancak bu gözlüklere yönelik heyecan zamanla yerini endişelere ve tartışmalara bıraktı. Dâhili bir kamerayla gelen gözlüklerin insanları izinsiz şekilde kaydettiği vakaların sayısı arttıkça, bu gözlüklere bakış da değişti. Öyle ki Meta'nın gözlükleri halk arasında "sapık gözlüğü" damgası yemeye başladı. Bu iş artık öyle bir noktaya geldi ki bazı ülkeler bu gözlükleri hepten yasaklamayı değerlendiriyor.

Hatırlarsanız Almanya'da bazı siyasetçilerin Meta Ray-Ban gözlüklerini yasaklatmak için çalışmalara başladığını kısa süre önce sizinle paylaşmıştık. Şimdi onların yanına Norveç'i de yazabiliriz. Üstelik Norveç bu konuda çok daha somut adımlar atıyor. Norveç Teknoloji Bakanı Karianne Tung, Meta ve Snap gibi şirketler tarafından geliştirilen kameralı gözlüklere ve benzer özelliklere sahip diğer giyilebilir cihazlara yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kamera veya mikrofon ile donatılmış akıllı gözlük tarzı cihazların yapay zekâyla giderek daha fazla entegre hâle geldiğine dikkat çeken Karianne Tung, bu cihazların başkalarını gözlemek için kullanılmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Tung'un burada yapay zekâ tarafına dikkat çekmesi boşuna değil. Zira bu tarz akıllı gözlüklerin yapay zekâ özellikleri geliştikçe, gerçek zamanlı yüz tanıma ve kimlik belirleme gibi özelliklere kavuşmalarının da önü açılıyor. Bu da günlük hayatta kuralsızca kullanılmaları konusunda endişeleri artırıyor.

Norveç teknoloji bakanının yaptığı açıklamalar, bu gözlüklere yönelik bir yasak uygulayacak ilk ülkenin Norveç olabileceğini gösteriyor. Ancak son dönemde artan tepkilere bakılırsa, bu konuda uzun süre yalnız kalmayacaklar.

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Avrupa Birliği de Bu Gözlükleri İnceliyor

Avrupa Birliği veri koruma kurumları da bu cihazların mevcut gizlilik kurallarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu incelemeye başlamış durumda. Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) akıllı gözlüklerle ilgili kapsamlı değerlendirme raporunu yaz sonunda yayımlaması bekleniyor. Hazırlanacak bu raporun, gelecekte Avrupa genelinde uygulanabilecek yeni düzenlemeler açısından önemli bir referans olması bekleniyor.

Öte yandan Meta, kullanıcı verilerinin işlenme şekli nedeniyle de eleştiriliyor. Mart ayında İsveç basınında yer alan haberlerde, Meta'nın gözlükler aracılığıyla kaydedilen bazı görüntüleri yapay zekâ eğitiminde kullanılmak üzere Kenya'daki bir taşeron şirkete gönderdiği öne sürülmüştü. Bu durum, kullanıcıların farkında olmadan son derece kişisel görüntülerinin üçüncü taraf çalışanlar tarafından incelenmiş olabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Yani bu gözlüklere yönelik eleştiriler, gizli çekim yapmanın da ötesine uzanıyor.

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