    Norveç'te yeni rekor: Kasımda satılan araçların neredeyse hepsi elektrikli

    Kasım ayında 19.899 adet sıfır otomobil satılan Norveç'te elektriklilerin haricinde sadece 472 adet otomobil satıldı. Tesla, yüzde 31,2 pazar payıyla bu yükselişte önemli bir paya sahip.

    Norveç'te kasımda satılan araçların neredeyse hepsi elektrikli Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı, Norveç için otomobil satışlarında şimdiye kadarki en güçlü aylardan biri oldu. Geçen ay toplam 19.899 adet otomobil satıldı ve elektrikli araçlar 19.427 adet ile toplam satışların yüzde 97,6'sını oluşturdu.

    Bir ayda 19 binden fazla elektrikli otomobil satışı Norveç için pek normal değil. Zira hem 2024'ün aynı ayına hem de bu yılın bir önceki ayına göre ortalama 8.500 adetlik büyük bir artış anlamına geliyor. Bu yükseliş birkaç faktöre bağlanıyor. 2026'da beklenen vergi değişiklikleri ve cazip indirimler bu faktörlerin başında geliyor. 

    Kasım ayında birçok marka büyüme gösterse de Tesla özellikle öne çıkıyor. Şirket, 6.215 adetlik satışla yüzde 31,2 pazar payına ulaştı. Satılan her üç otomobilden biri Tesla oldu. ABD'li üretici, 2025 yılında şimdiye kadar 28.606 adetlik satışla 2023’teki kendi yıllık rekorunu (26.641 araç) şimdiden geride bırakmış durumda. Aralık performansıyla Tesla’nın 30.000 barajını aşması bekleniyor.

    Geçen yılın aynı ayına kıyasla güçlü bir büyüme gösteren Volkswagen, Volvo ve BMW de marka sıralamasında Tesla’yı takip ediyor. BYD, MG ve XPeng gibi Çinli markalar kasım ayının zirvesine hakim olmasa da 2025 boyunca belirgin bir yükseliş gösterdikleri belirtiliyor.

    Model bazında bakıldığında Tesla Model Y lider durumda. Kasım ayında 3.648 adet satılan aracı Model 3, 2.562 adetlik satışla yakından takip ediyor. Listenin devamında 916 adetle Volvo EX40, 892 adetle Volkswagen ID.4, 780 adetle Volkswagen ID.7 ve 774 adetle Volvo EX30 bulunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 gün önce

    Kupon varsa talibim.

