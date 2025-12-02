Norveç'te yeni rekor: Kasımda satılan araçların neredeyse hepsi elektrikli

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kasım ayı, Norveç için otomobil satışlarında şimdiye kadarki en güçlü aylardan biri oldu. Geçen ay toplam 19.899 adet otomobil satıldı ve elektrikli araçlar 19.427 adet ile toplam satışların yüzde 97,6'sını oluşturdu.

Bir ayda 19 binden fazla elektrikli otomobil satışı Norveç için pek normal değil. Zira hem 2024'ün aynı ayına hem de bu yılın bir önceki ayına göre ortalama 8.500 adetlik büyük bir artış anlamına geliyor. Bu yükseliş birkaç faktöre bağlanıyor. 2026'da beklenen vergi değişiklikleri ve cazip indirimler bu faktörlerin başında geliyor.

Kasım ayında birçok marka büyüme gösterse de Tesla özellikle öne çıkıyor. Şirket, 6.215 adetlik satışla yüzde 31,2 pazar payına ulaştı. Satılan her üç otomobilden biri Tesla oldu. ABD'li üretici, 2025 yılında şimdiye kadar 28.606 adetlik satışla 2023’teki kendi yıllık rekorunu (26.641 araç) şimdiden geride bırakmış durumda. Aralık performansıyla Tesla’nın 30.000 barajını aşması bekleniyor.

Malezya'nın ilk yerli elektrikli otomobili QV-E tanıtıldı 14 sa. önce eklendi

Geçen yılın aynı ayına kıyasla güçlü bir büyüme gösteren Volkswagen, Volvo ve BMW de marka sıralamasında Tesla’yı takip ediyor. BYD, MG ve XPeng gibi Çinli markalar kasım ayının zirvesine hakim olmasa da 2025 boyunca belirgin bir yükseliş gösterdikleri belirtiliyor.

Model bazında bakıldığında Tesla Model Y lider durumda. Kasım ayında 3.648 adet satılan aracı Model 3, 2.562 adetlik satışla yakından takip ediyor. Listenin devamında 916 adetle Volvo EX40, 892 adetle Volkswagen ID.4, 780 adetle Volkswagen ID.7 ve 774 adetle Volvo EX30 bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Norveç'te kasımda satılan araçların neredeyse hepsi elektrikli

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: