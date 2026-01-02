Norveç'te yollardaki elektrikli araç sayısı dizeli geçti ve zirveye yerleşti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Norveç, Aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin toplam otomobil satış verilerini açıkladı. Dünya genelinde elektrikli araçların en yaygın olduğu ülke olan Norveç, fosil yakıtlı araç satışını bitirme hedefini neredeyse tamamen gerçekleştirdi.

Norveç, 2017 yılında 2025’e kadar fosil yakıtlı otomobil satışlarını sona erdirme hedefi koymuştu. O dönemde ülkede satılan araçların yaklaşık üçte biri elektrikliydi. Birçok kişi bu hedefin fazla iyimser olduğunu düşünüyordu. Ancak Norveç geri adım atmadı ve buna uygun politikalar geliştirerek hedefine ulaşmayı başardı.

Elektrikli araçların payı %97,5'e yükseldi

Norveç Ulaşım İstatistik Kurumu, 2025’te 179.549 yeni otomobil kaydedildiğini açıkladı.Bunların 172.232’si tamamen elektrikli, 2.751’i ise şarj edilebilir hibrit modellerden oluşuyor. Bu da, satılan araçların %95,9'unun tamamen elektrikli, %97,5'inin ise şarj edilebilir araçlardan oluştuğu anlamına geliyor.

Yıl genelinde elektrikli payı %95,9 iken, Aralık ayında bu oran %97,6’ya çıktı. Fosil araçlar neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bu az sayıdaki fosil araçlar içerisinde engelli araçları, polis ve acil servis araçları ile spor otomobilleri yer alıyor.

Teşviklerin bitmesi satışları hızlandırdı

Norveç, elektrikli araç hedefini başardığını ilan edince bazı teşvikleri azaltacağını duyurdu. Özellikle 300 bin NOK (30 bin dolar) üzerindeki elektrikli araçları için destekler düşürüldü. Bu da yıl sonunda elektrikli araçlara olan talebi daha da arttırdı.

Tesla, 2025’te Norveç’in en çok satan markası oldu. Satılan araçların %19,1’i Tesla idi. Model Y, ikinci sıradaki VW ID.4’ten 3 kat fazla sattı. Çinli elektrikli markalar da büyüdü ve pazar payları %10,4’ten %13,7’ye çıktı.

Elektrikli araçlar dizelleri geçti

Geçtiğimiz ay Norveç önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Eylül 2024'te Norveç yollarındaki elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçmişti. Geçtiğimiz ay ise elektrikli araç sayısı dizelleri geride bırakarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Böylece Norveç trafiğinde en yaygın olan araç türü elektrikli modeller oldu. Ülkedeki otomobil filosunun %31,78'i elektrikli, %31,76'sı dizel, %23,9'u benzinli ve %12,56'sı hibrit araçlardan oluşuyor.

Teşviklerin azalması nedeniyle önümüzdeki aylarda elektrikli araç satış oranı biraz düşebilir. Ancak fosil araçlara uygulanan yüksek vergiler devam ediyor. Bu yüzden fosil araçların geri dönmesi pek olası görünmüyor.



