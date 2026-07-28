Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing, bazı küresel pazarlardan çıkacağı iddialarını yalanladı

    Nothing'in kurucu ortağı Akis Evangelidis, geçtiğimiz hafta ortaya atılan, şirketin 12'den fazla küresel pazardan çekileceği ve geniş çaplı işten çıkarmalara gittiği yönündeki iddiaları yalanladı.

    Nothing, bazı küresel pazarlardan çıkacağı iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Nothing hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan, şirketin 12'den fazla küresel pazardan çekileceği ve geniş çaplı işten çıkarmalara gittiği yönündeki iddialara şirketten resmi yanıt geldi. Nothing'in kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, söz konusu haberleri "sahte haber" olarak nitelendirerek iddiaları reddetti.

    Evangelidis, Nothing'in büyümesinin bir sonraki aşamasına hazırlanmak amacıyla organizasyon yapısını yeniden düzenlediğini belirtti. Şirketin daha verimli çalışabilmesi için yeni iş birimleri oluşturulduğunu ve bazı ülkelerin bölgesel merkezler altında toplandığını ifade etti.

    İşten çıkarmalar doğrulandı, ancak iddia edilen ölçekte değil

    Evangelidis, yeniden yapılanma sürecinin bazı pozisyonları etkilediğini kabul etti. Ancak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Daha önce yayımlanan haberde, Nothing'in çalışanlarının yaklaşık %40'ını işten çıkardığı, Çin'deki Ar-Ge ekiplerinde %50, Londra'daki ekiplerde ise %30 ila %40 oranında küçülmeye gidildiği öne sürülmüştü.

    İddialar yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı değildi. Aynı haberde, kısa süre önce tanıtılan Nothing Phone (4b) modelinin piyasaya çıkışından bu yana yalnızca 20 bin adet sattığı da ileri sürülmüştü. Evangelidis bu iddiayı da yalanladı. Şirket yöneticisine göre Phone (4b), satışa çıktığı ilk gün 29.537 adet satarak kendi fiyat segmentinde rekor kırdı.

    Şu an için Nothing'de yaşanan yeniden yapılanmanın kapsamı konusunda kesin bir doğrulama bulunmuyor. Ancak, artan bellek maliyetleri ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle özellikle orta ve giriş segmentine odaklanan üreticilerin büyük zorluklar yaşadığı biliniyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/nothing_denies_plans_to_exit_12_global_markets_says_its_fake_news-news-73895.php https://x.com/AkisEvangelidis/status/2080690467918803052
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonda kulaklık işareti çıkıyor ses gelmiyor toyota corolla 1.4 d-4d motor yağı hangisi hyundai staria neden tutulmuyor tcl 65c6k yorum villa sepeti güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum