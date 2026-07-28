Nothing, bazı küresel pazarlardan çıkacağı iddialarını yalanladı

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Tam Boyutta Gör Nothing hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan, şirketin 12'den fazla küresel pazardan çekileceği ve geniş çaplı işten çıkarmalara gittiği yönündeki iddialara şirketten resmi yanıt geldi. Nothing'in kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, söz konusu haberleri "sahte haber" olarak nitelendirerek iddiaları reddetti.

Evangelidis, Nothing'in büyümesinin bir sonraki aşamasına hazırlanmak amacıyla organizasyon yapısını yeniden düzenlediğini belirtti. Şirketin daha verimli çalışabilmesi için yeni iş birimleri oluşturulduğunu ve bazı ülkelerin bölgesel merkezler altında toplandığını ifade etti.

İşten çıkarmalar doğrulandı, ancak iddia edilen ölçekte değil

Evangelidis, yeniden yapılanma sürecinin bazı pozisyonları etkilediğini kabul etti. Ancak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Daha önce yayımlanan haberde, Nothing'in çalışanlarının yaklaşık %40'ını işten çıkardığı, Çin'deki Ar-Ge ekiplerinde %50, Londra'daki ekiplerde ise %30 ila %40 oranında küçülmeye gidildiği öne sürülmüştü.

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İddialar yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı değildi. Aynı haberde, kısa süre önce tanıtılan Nothing Phone (4b) modelinin piyasaya çıkışından bu yana yalnızca 20 bin adet sattığı da ileri sürülmüştü. Evangelidis bu iddiayı da yalanladı. Şirket yöneticisine göre Phone (4b), satışa çıktığı ilk gün 29.537 adet satarak kendi fiyat segmentinde rekor kırdı.

Şu an için Nothing'de yaşanan yeniden yapılanmanın kapsamı konusunda kesin bir doğrulama bulunmuyor. Ancak, artan bellek maliyetleri ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle özellikle orta ve giriş segmentine odaklanan üreticilerin büyük zorluklar yaşadığı biliniyor.

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