Nothing'den ekransız yapay zeka cihazı geliyor

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nothing, yapay zeka odaklı ilk cihazını duyurdu. Şirket, bu dikkat çekici yeni ürünü Aralık ayında tanıtmaya hazırlanıyor. CEO Carl Pei'nin açıklamasına göre cihazda hiçbir ekran veya uygulama yer almayacak. Şirketin özgün tasarım çizgisini taşıyan bu bağımsız araç, doğrudan üretkenliğe odaklanacak. Sektörde ürünün akıllı gözlük ya da özel bir yapay zeka aksesuarı olabileceği konuşuluyor. Ekransız cihazlar pazarına girecek olan modelin kesin özellikleri lansmanda netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nothing, aralık ayında yapay zeka odaklı ilk cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. CEO Carl Pei, bu cihazın bir ekranı olmayacağını belirtiyor. Pei, yeni ürün hakkında çok fazla detay vermese de, onu yapay zeka destekli başka bir uygulamadan ziyade, bağımsız bir araç olarak tanımlıyor.

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Aralık'ta tanıtılacak

Pei, X platformunda yaptığı paylaşımla duyurduğu cihazı, Nothing ürünlerinin alametifarikası haline gelen o özgün karakter ve özenle tasarlanmış bir araç olarak nitelendirdi. Ayrıca cihazın bir ekranı olmadığını ve uygulama da olmayacağını ekledi. Bu duyuru, Pei'nin Nothing'in yapay zeka tabanlı cihazlar ve yapay zeka işletim sistemi geliştirme planlarını ilk kez açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra geldi.

Nothing, ürünün biçimi, özellikleri, fiyatı ya da kesin lansman tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bilinen tek somut detay, cihazda ekranın bulunmadığı; buna ek olarak paylaşılan tanıtım görselinde ise Nothing logosu ve belirsiz, siyah, yuvarlatılmış köşe detayı göze çarpıyor.

Aksesuar olabilir mi?

Sektörde, Nothing'in iki farklı yapay zeka destekli akıllı gözlük üzerinde çalıştığına dair söylentiler de dolaşıyor. Bunlardan birinin kamera içermeyeceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklar ise şirketin yapay zeka aksesuarlarına yöneldiğini öne sürüyor ancak Nothing bu söylentilerin yakında tanıtılacak cihazla bağlantılı olup olmadığını doğrulamadı.

Ekranı olmayan AI cihazlara katılacak

Ekranı olmayan yapay zeka cihazları yeni bir kavram değil; daha önce Humane AI Pin ve Friend gibi ürünler, yapay zeka asistanlarını bağımsız cihazlara entegre etme denemelerinde bulunmuştu. Ayrıca OpenAI'ın da Jony Ive ile birlikte yapay zeka destekli akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Nothing'in aralık ayındaki lansman öncesinde yapay zeka tabanlı ilk cihazına dair daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

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