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    Nothing'den ekransız yapay zeka cihazı geliyor

    Nothing CEO'su Carl Pei, şirketin ilk yapay zeka odaklı cihazının Aralık 2026'da geleceğini duyurdu. Ekranı bulunmayan bu yeni AI cihazı üretkenlik aracı olarak konumlandırılacak.

    Nothing ekransız yapay zeka cihazı Tam Boyutta Gör
    Nothing, aralık ayında yapay zeka odaklı ilk cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. CEO Carl Pei, bu cihazın bir ekranı olmayacağını belirtiyor. Pei, yeni ürün hakkında çok fazla detay vermese de, onu yapay zeka destekli başka bir uygulamadan ziyade, bağımsız bir araç olarak tanımlıyor.

    Aralık'ta tanıtılacak

    Pei, X platformunda yaptığı paylaşımla duyurduğu cihazı, Nothing ürünlerinin alametifarikası haline gelen o özgün karakter ve özenle tasarlanmış bir araç olarak nitelendirdi. Ayrıca cihazın bir ekranı olmadığını ve uygulama da olmayacağını ekledi. Bu duyuru, Pei'nin Nothing'in yapay zeka tabanlı cihazlar ve yapay zeka işletim sistemi geliştirme planlarını ilk kez açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra geldi.

    Nothing, ürünün biçimi, özellikleri, fiyatı ya da kesin lansman tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bilinen tek somut detay, cihazda ekranın bulunmadığı; buna ek olarak paylaşılan tanıtım görselinde ise Nothing logosu ve belirsiz, siyah, yuvarlatılmış köşe detayı göze çarpıyor.

    Aksesuar olabilir mi?

    Sektörde, Nothing'in iki farklı yapay zeka destekli akıllı gözlük üzerinde çalıştığına dair söylentiler de dolaşıyor. Bunlardan birinin kamera içermeyeceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklar ise şirketin yapay zeka aksesuarlarına yöneldiğini öne sürüyor ancak Nothing bu söylentilerin yakında tanıtılacak cihazla bağlantılı olup olmadığını doğrulamadı.

    Ekranı olmayan AI cihazlara katılacak

    Ekranı olmayan yapay zeka cihazları yeni bir kavram değil; daha önce Humane AI Pin ve Friend gibi ürünler, yapay zeka asistanlarını bağımsız cihazlara entegre etme denemelerinde bulunmuştu. Ayrıca OpenAI'ın da Jony Ive ile birlikte yapay zeka destekli akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

    Nothing'in aralık ayındaki lansman öncesinde yapay zeka tabanlı ilk cihazına dair daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://x.com/getpeid/status/2117991714879410204 https://www.notebookcheck.net/Nothing-s-first-AI-device-will-have-no-screen-and-launches-in-December.1442175.0.html
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