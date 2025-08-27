Giriş
    Nothing'den özür mesajı: Phone 3 kamera örnekleri stok fotoğraf çıktı!

    Nothing'in profesyonel fotoğrafçılardan alınan stok fotoğrafları Phone 3 ile çekilmiş örnek fotoğraflar gibi gösterdiği ortaya çıktı. Nothing, bu durum için bir özür mesajı yayınladı.

    Nothing Phone 3 kamera örnekleri sahte Tam Boyutta Gör
    Nothing, geçen ay Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili telefonu Nothing Phone 3'ü piyasaya sürdü. Şirket, arkada 50 MP ana kamera, 50 MP periskop, 50 MP ultra geniş açılı kamera, önde 50MP kameradan oluşan yeni kamera sistemini detaylı bir şekilde tanıttı. Yakın zamanda markanın bir mağazasındaki demo cihazda gösterilen fotoğrafların lisansı alınmış stok fotoğraflar olduğu ortaya çıktı.

    Topluluğun çektiği fotoğraflar olarak paylaşıldı

    Nothing Phone 3 stok fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflardan birinin arkasındaki fotoğrafçı, The Verge ile iletişime geçerek Phone 3 ile çekilmediğini, Nothing’in fotoğraf lisansını Stills stok fotoğraf sitesinden satın aldığını onayladı. The Verge, fotoğrafın EXIF ​​dosyasını gördü ve Phone 3 kullanılarak çekilmediğini doğruladı. EXIF ​​verilerine göre, Phone 3'ün bu yıl piyasaya sürülmesinden çok önce, 2023'te çekilmiş bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

    Bir başka fotoğrafın da Roman Fox tarafından 2023 yılında Fujifilm XH2s kamera kullanılarak çekildiği ortaya çıktı. Daha da ilginci bu fotoğraflarla birlikte “Kendiniz karar verin. İşte topluluğumuzun Phone 3 ile çektiği fotoğraflar.” mesajına yer verilmesi.

    Nothing: Talihsiz bir dikkatsizlik!

    Hayranların tepkilerine yanıt olarak, Nothing'in kurucu ortağı Akis Evangelidis, X'te "talihsiz bir dikkatsizlik" olarak nitelendirdiği olay için özür içeren bir açıklama yayınladı. Evangelidis, demo yazılımının ilk sürümünün telefonun piyasaya sürülmesinden dört ay önce geçici fotoğraflarla birlikte sunulması gerektiğini açıkladı. Söz konusu fotoğrafların seri üretime geçtikten sonra gerçek fotoğraf örnekleriyle değiştirilmesinin planlandığını ancak bazı modellerin güncellenmediğini belirtti.

    Şirketlerin akıllı telefon kamerasını tanıtmak için profesyonel fotoğraflar kullanması ve bunu açıklamaması yeni bir şey değil. Huawei Nova 3’ün reklamında telefonla çekilmiş gibi görünen sahnenin aslında DSLR kamerayla çekildiği, oyuncunun elinde telefon tutmadığı ortaya çıkmıştı. Samsung, Galaxy A8 kamera örneğinde DSLR kullanmıştı.

