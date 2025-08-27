Nothing'den özür mesajı: Phone 3 kamera örnekleri stok fotoğraf çıktı!

Topluluğun çektiği fotoğraflar olarak paylaşıldı
Bir başka fotoğrafın da Roman Fox tarafından 2023 yılında Fujifilm XH2s kamera kullanılarak çekildiği ortaya çıktı. Daha da ilginci bu fotoğraflarla birlikte “Kendiniz karar verin. İşte topluluğumuzun Phone 3 ile çektiği fotoğraflar.” mesajına yer verilmesi.
Nothing: Talihsiz bir dikkatsizlik!
Hayranların tepkilerine yanıt olarak, Nothing'in kurucu ortağı Akis Evangelidis, X'te "talihsiz bir dikkatsizlik" olarak nitelendirdiği olay için özür içeren bir açıklama yayınladı. Evangelidis, demo yazılımının ilk sürümünün telefonun piyasaya sürülmesinden dört ay önce geçici fotoğraflarla birlikte sunulması gerektiğini açıkladı. Söz konusu fotoğrafların seri üretime geçtikten sonra gerçek fotoğraf örnekleriyle değiştirilmesinin planlandığını ancak bazı modellerin güncellenmediğini belirtti.
Şirketlerin akıllı telefon kamerasını tanıtmak için profesyonel fotoğraflar kullanması ve bunu açıklamaması yeni bir şey değil. Huawei Nova 3’ün reklamında telefonla çekilmiş gibi görünen sahnenin aslında DSLR kamerayla çekildiği, oyuncunun elinde telefon tutmadığı ortaya çıkmıştı. Samsung, Galaxy A8 kamera örneğinde DSLR kullanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: