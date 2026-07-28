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    Nothing'den şeffaf tasarımlı akıllı saat geliyor: Uygun fiyatlı olmayacak!

    Nothing, kendi markası altında ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen şeffaf tasarımlı saat, 300 dolar fiyatla premium segmentte olacak.

    nothing akıllı saat geliyor Tam Boyutta Gör
    Nothing, ana markası altında ilk akıllı saatini piyasaya sürerek ekosistemini genişletmeye hazırlanıyor. Giyilebilir cihazın Eylül ayında markanın imzası niteliğindeki şeffaf tasarım diliyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    300 dolar fiyatla satışa çıkacak

    Nothing'in ilk akıllı saati, şirketin ürün stratejisinde önemli bir adım olabilir. Bütçe odaklı CMF alt markası zaten birçok akıllı saat piyasaya sürmüş olsa da, bu, ana markayı taşıyan ilk giyilebilir cihaz olacak. Sektör uzmanı Yogesh Brar'a öre, giyilebilir cihazın Eylül ayında 300 doların altında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor; bu da onu CMF serisinin çok üstüne, Samsung, Google ve Apple'ın premium ürünlerine daha yakın bir konuma yerleştiriyor.

    Şeffaf tasarımlı olacak

    Saatin öne çıkan en büyük özelliğinin tasarım olması bekleniyor. Akıllı saatin Nothing'in imzası olan şeffaf estetiği takip edeceği ve markanın Phone serisi ve Ear kulaklıklarına benzer açık tasarım öğeleri içereceği bildiriliyor. Bunun dışında saatin teknik detayları ve sağlık özelliklerine ilişkin bir bilgi yok. Nothing akıllı saatin Wear OS ile gelip gelmeyeceği bile belirsiz.

    Belirli ülkelerde satışa sunulabilir

    Nothing’in akıllı saati küresel olarak değil, belirli ülkelerde satışa sunacağı konuşuluyor. Şirket, daha önceki bazı ürünlerinde de benzer bir strateji izleyerek markasının daha güçlü bir ivme kazandığı ülkelere öncelik vermişti.

    Geçtiğimiz yıl şirket, 1.43 inç AMOLED ekran, dahili GPS, Bluetooth arama, sağlık ve fitness takibi ve çok günlük pil ömrü sunan 79 dolarlık bir giyilebilir cihaz olan CMF Watch 3 Pro'yu piyasaya sürdü ancak tam teşekküllü bir akıllı saat olmaktan uzak kaldı. 300 doların altında fiyatlandırılan bir cihaz, Nothing'i çok daha rekabetçi bir segmente yerleştirecek.

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