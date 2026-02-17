Nothing resmen duyurdu: Uygun fiyatlı iPhone 17e alternatifi geliyor

Nothing Phone (4a) serisi 5 Mart'ta tanıtılacak
Nothing, tanıtımların ardından 5 Mart'ta küresel pazarlar için Nothing Phone (4a) serisi akıllı telefonlarının lansmanını doğruladı. Şirket ayrıca, geçen yıl piyasaya sürülen premium Nothing Headphone (1)'den sonra daha uygun fiyatlı bir kulaklık modeli olan Nothing Headphone (a)'yı da piyasaya sürecek.
Nothing CEO'su Carl Pei, Nothing Phone (4a) serisinin, malzeme, tasarım, ekran, kamera, performans vb. konularda amiral gemisi telefonlara daha yakın bir deneyim sunacağını söylüyor. Pei, Nothing Phone (4a) Pro ve diğer modellerin premium malzemeler kullanacağını, renk konusunda cesur yeni denemeler yapacaklarını ve cihazların genel olarak ilgi çekici bir görünüm ve hisse sahip olacağını da ekledi.
Nothing, 2026 yılında da ürünlerini özellik yarışından ziyade tasarım ve kullanıcı deneyimiyle farklılaştırmaya devam edeceğini söylüyor.
Daha önceki söylentilere göre, Nothing Phone (4a) Pro, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle gelecek. Hem Nothing Phone (4a) hem de Nothing Phone (4a) Pro'nun 8GB ya da 12GB RAM ve 256GB'a kadar depolamayla sunulması bekleniyor. Her iki cihaz da Nothing'in tanıtımında ima edilen canlı renklerin yanı sıra beyaz ve siyah renklerde satışa sunulacak. Nothing Headphone (a)'nın da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.