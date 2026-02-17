Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing resmen duyurdu: Uygun fiyatlı iPhone 17e alternatifi geliyor

    Nothing, Apple'ın 4 Mart'ta yapmayı planladığı etkinlikten sadece bir gün sonra, 5 Mart'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Nothing Phone (4a) Pro ve fazlası tanıtılacak.

    Nothing Phone (4a) Pro 5 Mart tanıtım etkinliği Tam Boyutta Gör
    Nothing'in kurucusu Carl Pei, bir sonraki lansman etkinliğinin 5 Mart Perşembe günü gerçekleşeceğini doğruladı. Carl Pei, markanın kendi tanıtım videosu yerine, Apple'ın bahar etkinliğinin duyuru afişini alıp kendi marka adını ve tarihini ekledi.

    Nothing Phone (4a) serisi 5 Mart'ta tanıtılacak

    Nothing, tanıtımların ardından 5 Mart'ta küresel pazarlar için Nothing Phone (4a) serisi akıllı telefonlarının lansmanını doğruladı. Şirket ayrıca, geçen yıl piyasaya sürülen premium Nothing Headphone (1)'den sonra daha uygun fiyatlı bir kulaklık modeli olan Nothing Headphone (a)'yı da piyasaya sürecek.

    Nothing CEO'su Carl Pei, Nothing Phone (4a) serisinin, malzeme, tasarım, ekran, kamera, performans vb. konularda amiral gemisi telefonlara daha yakın bir deneyim sunacağını söylüyor. Pei, Nothing Phone (4a) Pro ve diğer modellerin premium malzemeler kullanacağını, renk konusunda cesur yeni denemeler yapacaklarını ve cihazların genel olarak ilgi çekici bir görünüm ve hisse sahip olacağını da ekledi.

    Nothing, 2026 yılında da ürünlerini özellik yarışından ziyade tasarım ve kullanıcı deneyimiyle farklılaştırmaya devam edeceğini söylüyor.

    Daha önceki söylentilere göre, Nothing Phone (4a) Pro, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle gelecek. Hem Nothing Phone (4a) hem de Nothing Phone (4a) Pro'nun 8GB ya da 12GB RAM ve 256GB’a kadar depolamayla sunulması bekleniyor. Her iki cihaz da Nothing'in tanıtımında ima edilen canlı renklerin yanı sıra beyaz ve siyah renklerde satışa sunulacak. Nothing Headphone (a)'nın da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dpf temizliği neydi o filmin adı dizel egzozdan su gelmesi crystal metal kart ford transit 350 m ile 350 l arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4, 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4, 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum