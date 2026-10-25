Nothing Ear (3) Pro geliyor olabilir: İlk ipuçları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Nothing Ear (3) Pro, şirketin yeni bir ürün lansmanına işaret eden paylaşımının ardından gündeme geldi. Birleşik Krallık merkezli teknoloji şirketinin, mevcut kulaklık ailesine daha gelişmiş özelliklere sahip bir Pro modeli eklemeye hazırlandığı düşünülüyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan cihaz, Nothing topluluk sayfasında paylaşılan bir Pokémon görseli ve daha önce ortaya çıkan bir destek sayfasıyla ilişkilendiriliyor.

Yeni ürünle ilgili ilk dikkat çekici ipucu, Nothing ekibinden bir kişinin şirketin topluluk sayfasında paylaştığı Kingdra görseli oldu. Pokémon evreninde su temasıyla ilişkilendirilen bu karakter, ilk bakışta sıradan bir paylaşım gibi görünse de Nothing'in ürün geliştirme sürecinde Pokémon isimlerini şirket içi kod adları olarak kullanması nedeniyle dikkat çekti. Bununla birlikte, şirketin hangi karakteri hangi ürün kategorisi için kullandığını gösteren doğrulanmış bir eşleştirme bulunmuyor. Dolayısıyla görsel tek başına yeni bir kulaklığın tanıtılacağını kanıtlamasa da daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanıyor.

Nothing Ear (3) Pro, mevcut modelden hangi özelliklerle ayrılabilir?

Bir Reddit kullanıcısı, Nothing Ear (3) Pro ile ilişkilendirilen bir destek sayfası bulduğunu ve sayfada şirket içi bilgilere rastladığını öne sürdü. İddiaya göre söz konusu sayfa kısa süre sonra kaldırıldı, ancak cihazla bağlantılı Kingdra kod adı tespit edildi. Bu ayrıntı, topluluk sayfasındaki görselin yeni kulaklıklarla ilişkili olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Paylaşımdaki “Çok Yakında” ifadesi de yeni ürünün duyuru sürecinin başlamış olabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. Görsele eşlik eden açıklamada Kingdra'nın enerji toplamak için okyanusun derinliklerinde uyuduğu, uyandığında ise hortumlara yol açtığının söylendiği belirtiliyor. Nothing'in bu tür dolaylı ipuçlarıyla yeni ürünlerine dikkat çekmeye çalışıyor olması mümkün.

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Nothing Ear (3) Pro'nun donanım özellikleri henüz açıklanmadı. Karşılaştırma için mevcut Nothing Ear (3), 12 mm dinamik sürücüler, Statik Uzamsal Ses desteği ve 55 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Modelde ayrıca 45 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme (ANC), LDAC desteği ve IP54 koruma derecesi bulunuyor. Şirketin belirttiği oynatma süresi tek şarjla 10 saate kadar ulaşırken şarj kutusu kablosuz şarjı destekliyor. Bu özellikler, yeni Pro modelinin hangi alanlarda geliştirilebileceğini değerlendirmek için bir başlangıç noktası sunuyor.

Yeni kulaklığın özellikle gürültü engelleme performansı ve pil ömrü açısından iyileştirmeler sunabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, bunlar henüz doğrulanmış özellikler değil; sürücü boyutu, batarya kapasitesi, bağlantı teknolojileri ve mikrofon sistemi hakkında da bilgi paylaşılmadı. Pro sürümünün yalnızca mevcut modelin geliştirilmiş bir versiyonu mu olacağı, yoksa ses işleme ve bağlantı özelliklerinde daha kapsamlı değişiklikler mi sunacağı resmi açıklamayla netleşecek.

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Nothing Ear (3) Pro geliyor olabilir: İlk ipuçları ortaya çıktı

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