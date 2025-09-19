Giriş
    Nothing Ear (3) kutusunu walkie-talkie olarak kullanabiliyor

    Nothing Ear (3) tam kablosuz kulaklık modeli şarj kutusuna entegre edilmiş çift mikrofon sayesinde pek çok uygulamada walkie-talkie gibi kullanılabiliyor.       

    Nothing Ear (3) Tam Boyutta Gör
    Nothing Ear (3) adındaki tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler kullanırken gelişmiş bas ve tizlere olanak tanıyor. Kutusu ise metalik gövde ve şeffaf üst kapak olmak üzere yeniden tasarlanmış. 

    Nothing Ear (3) özellikleri ve fiyatı

    3 mikrofon dizilimi ile 45 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık görüşmelerde de kristal berraklığı sağlıyor. ChatGPT entegrasyonuyla gelen kulaklık ayrıca kulak için algılama sensörü ile kullanıcısını takip edebiliyor. 

    Kulaklığı rakiplerinden ayıran ise kutusu oluyor. Super Mic adı verilen teknoloji kulaklıkta yer alan Voice Pick-up Unit modülü ile sesleri kemik iletimi üzerinden alabiliyor. Kutusunda yer alan çift mikrofon ise çevresel sesleri algılayarak 95 desibele kadar engelleme gücünü arttırıyor. Kutusu ile sesli notlar alabilirken uyumlu uygulamalarda fiziksel Konuş tuşu walkie-talkie görevi görebiliyor. 

    Nothing Ear (3) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutu ile bu rakamı 38 saate çıkarıyor. Bluetooth 5.4 sayesinde düşük gecikme modu da olan kulaklığın dokunmatik yüzeyi çimdikleme hareketlerini de algılayabiliyor. Nothing Ear (3) tam kablosuz kulaklık modeli 179$ fiyat etiketine sahip. 

