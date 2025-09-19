Nothing Ear (3) kutusunu walkie-talkie olarak kullanabiliyor

Nothing Ear (3) özellikleri ve fiyatı
3 mikrofon dizilimi ile 45 desibele kadar gürültü engelleyebilen kulaklık görüşmelerde de kristal berraklığı sağlıyor. ChatGPT entegrasyonuyla gelen kulaklık ayrıca kulak için algılama sensörü ile kullanıcısını takip edebiliyor.
Kulaklığı rakiplerinden ayıran ise kutusu oluyor. Super Mic adı verilen teknoloji kulaklıkta yer alan Voice Pick-up Unit modülü ile sesleri kemik iletimi üzerinden alabiliyor. Kutusunda yer alan çift mikrofon ise çevresel sesleri algılayarak 95 desibele kadar engelleme gücünü arttırıyor. Kutusu ile sesli notlar alabilirken uyumlu uygulamalarda fiziksel Konuş tuşu walkie-talkie görevi görebiliyor.
Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutu ile bu rakamı 38 saate çıkarıyor. Bluetooth 5.4 sayesinde düşük gecikme modu da olan kulaklığın dokunmatik yüzeyi çimdikleme hareketlerini de algılayabiliyor. Nothing Ear (3) tam kablosuz kulaklık modeli 179$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
