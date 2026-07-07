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    Nothing Ear (3a) tanıtıldı: Dahili ses kaydı, LDAC desteği ve daha güçlü ANC

    Nothing, yeni kablosuz kulaklığı Nothing Ear (3a)'yı duyurdu. Kulaklık, dahili depolama, çağrı kayıt desteği ve geliştirilmiş aktif gürültü engelleme gibi önemli yeniliklerle geliyor.

    Nothing Ear (3a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing, bugün Phone (4b) modelinin yanı sıra, yeni kablosuz kulaklığı Nothing Ear (3a)'yı da duyurdu. Selefiyle aynı fiyat etiketiyle satışa sunulan kulaklık; dahili depolama, Audio Snapshot özelliği, çağrı kayıt desteği ve geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) gibi önemli yeniliklerle geliyor.

    Nothing Ear (3a) özellikleri

    Yeni Nothing Ear (3a)'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri Audio Snapshot oldu. Kulaklıkta bulunan 32 MB dahili flash depolama sayesinde kullanıcılar dinledikleri seslerden kısa kayıtlar alabiliyor. Sıkıştırma hareketiyle etkinleştirilen bu özellik, kaydedilen sesleri Nothing X uygulamasına aktarıyor. Burada kayıtlar yeniden oynatılabiliyor, düzenlenebiliyor, paylaşılabiliyor ve metne dönüştürülebiliyor.

    Kulaklık ayrıca çağrı ve toplantı kayıt desteği de sunuyor. Kullanıcılar iki saate kadar kayıt yapabilirken, kayıt başladığında görüşmedeki tüm katılımcılara sesli bir bildirim gönderiliyor.

    Nothing Ear (3a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ses tarafında Nothing Ear (3a), 12 mm dinamik sürücüler, Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve LDAC desteğiyle geliyor. Ayrıca kullanıcıların ses karakterini detaylı şekilde ayarlayabilmesi için gelişmiş 8 bantlı ekolayzır sunuluyor.

    Aktif gürültü engelleme sistemi de yenilendi. Nothing'in açıklamasına göre yeni modeldeki 45 dB ANC, daha geniş frekans aralığını kapsıyor ve önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 17 daha iyi gürültü engelleme performansı sağlıyor.

    Bağlantı tarafında Bluetooth 6.0, aynı anda iki cihaza bağlanabilen çift cihaz desteği, IP54 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık sertifikası ve daha konforlu kullanım için ekstra küçük kulak ucu seçenekleri yer alıyor.

    Pil ömrü konusunda ise Nothing, Ear (3a)'nın tek şarjla 10 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ANC kapalıyken 42 saate, ANC açıkken ise 25 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj, yaklaşık 1 saatlik dinleme süresi sağlayabiliyor. Şarj kutusunda kalan pil seviyesini gösteren üç aşamalı LED gösterge de bulunuyor.

    Nothing Ear (3a), 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklık, Siyah, Beyaz, Sarı ve yeni Pembe renk seçenekleriyle Nothing’in resmi satış kanallarında kullanıcılarla buluşacak.

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