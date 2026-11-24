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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nothing, sesleri kaydedip özetleyen yapay zeka destekli kulaklığı Ear Note'u duyurdu. Ürün 8 Aralık'ta geliyor. Cihaz, hem telefon aramalarını hem de şarj kutusundaki mikrofonlarla yüz yüze sohbetleri kaydedebiliyor. Uygulama desteğiyle sesleri otomatik metne çeviren ve özet çıkaran kulaklık, farklı yapay zeka asistanlarıyla da sesli iletişim kurabiliyor. Gizlilik odaklı geliştirilen cihaz, markanın donanım tabanlı yapay zeka stratejisinin ilk örneği. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nothing, yapay zeka destekli yeni kablosuz kulaklığı Ear Note üzerinde çalışıyor. Telefon görüşmelerini ve yüz yüze konuşmaları kaydedebilen cihaz, sesleri metne dönüştürüp yapay zeka yardımıyla özetleyebiliyor. Şirketin 8 Aralık'ta piyasaya sürmeyi planladığı kulaklık, günlük hayatta kullanılan giyilebilir cihazlara yeni yapay zeka yetenekleri kazandırma hedefinin ilk örneklerinden biri olacak.

Nothing CEO'su Carl Pei, henüz resmi lansmanı gerçekleştirilmeyen Ear Note'u Bloomberg'e tanıttı. Geleneksel kablosuz kulaklıklardan farklı olarak konuşma kaydı ve yapay zeka özelliklerine odaklanan ürün, hem kulaklıkları hem de üzerinde mikrofonlar bulunan özel bir şarj kutusunu içeriyor.

Konuşmaları kaydedip yapay zeka ile özetleyebilecek

Nothing Ear Note, telefon görüşmelerini doğrudan kulaklıklar üzerinden kaydedebiliyor. Yüz yüze yapılan konuşmalar ise şarj kutusuna yerleştirilen mikrofonlar aracılığıyla kayıt altına alınabiliyor. Böylece cihaz, telefon görüşmelerinin yanı sıra toplantılarda, röportajlarda ve günlük sohbetlerde de kullanılabilecek bir kayıt çözümü sunuyor.

Kaydedilen sesler, Nothing'in mobil uygulaması üzerinden yönetiliyor. Uygulama, konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürebiliyor ve yapay zeka yardımıyla özetler hazırlayabiliyor. Kullanıcılar böylece uzun konuşmaların tamamını yeniden dinlemek yerine önemli noktaları metin üzerinden takip edebilecek.

Şarj kutusunda bulunan fiziksel Talk düğmesi de kayıt sürecinin önemli bir parçası. Kullanıcılar bu düğmeye basarak çevrelerindeki konuşmaları kaydetmeye başlayabiliyor. Bu yaklaşım, kayıt işleminin kullanıcının doğrudan kontrolünde olmasını sağlıyor.

Farklı yapay zeka asistanlarıyla iletişim kurabilecek

Ear Note'un yetenekleri yalnızca ses kaydı ve transkripsiyonla sınırlı değil. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre kulaklık, farklı yapay zeka ajanlarıyla etkileşimi destekleyecek. Nothing'in kendi geliştirdiği temel sesli kontrol sistemi de bu özellikler arasında yer alacak.

Kullanıcılar, yapay zeka asistanlarıyla sesli iletişim kurabilecek ve karşılıklı konuşmalar gerçekleştirebilecek. Ancak Nothing henüz desteklenecek yapay zeka hizmetlerinin tamamını açıklamadı. Dolayısıyla hangi asistanların doğrudan kullanılabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ear Note, bu özellikleriyle konuşma kaydı ve yapay zeka destekli not alma alanında faaliyet gösteren Amazon Bee ve Plaud gibi ürünlerle aynı kategoriye giriyor. Anker'in Soundcore Liberty 5 Pro Max modeli de şarj kutusu üzerinden ses kaydı alabiliyor ve mobil uygulamasında yapay zeka destekli transkripsiyon ve özetleme özellikleri sunuyor.

Gizlilik ve veri güvenliği?

Elbette çevredeki konuşmaları kaydedebilen yapay zeka destekli cihazların yaygınlaşması gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kişilerin haberi veya rızası olmadan yapılan kayıtlar, bu kategorideki ürünlerin karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biri.

Nothing'in de Ear Note'u geliştirirken bu konuya özel önem verdiği belirtiliyor. Bloomberg'e göre şirket, ürünün geliştirme sürecinde ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik sorunlarını değerlendirmek için özel bir veri ve güvenlik ekibi oluşturdu. Ayrıca rakip kayıt ürünleriyle aynı gizlilik sertifikalarını aldığı ve olası riskleri değerlendirmek üzere hukuk firmalarıyla çalıştığı aktarılıyor.

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Carl Pei, kayıt özelliğine sahip giyilebilir cihazların hassas bir alan olduğunu kabul ederken tasarım ekibinin bu konuda özellikle dikkatli davrandığını belirtti. Fiziksel düğme gibi kullanıcı komutlarıyla başlatılan kayıt işlemleri de şirketin bu konudaki yaklaşımının bir parçası.

Nothing’in AI stratejesi

Carl Pei, Nothing'in yapay zeka alanındaki stratejisinin yeni yazılımlar veya yapay zeka ajanları geliştirmekten ziyade bu teknolojiler için donanım katmanı oluşturmak üzerine kurulduğunu söylüyor. Ear Note da şirketin bu yaklaşım doğrultusunda geliştirdiği ilk ürünlerden biri.

Pei, X üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcıların yapay zeka özelliklerinden yararlanmak için yanlarında yeni bir cihaz taşımak zorunda kalmaması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda Nothing'in yapay zeka destekli akıllı saat ve akıllı gözlük planlarının ertelendiği bildiriliyor. Buna karşılık şirketin 2027 yılında, 2026'ya kıyasla daha agresif bir akıllı telefon lansman takvimi izlemesi bekleniyor.

Nothing Ear Note'un fiyatı ise henüz belli değil. Kulaklığın 8 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Nothing Ear Note: Duyduğunuz her şeyi kaydedip özetleyen kulaklık

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