    Nothing Essential Apps geliyor: Telefon ara yüzlerinde yeni dönem

    Nothing firması kullanıcıların telefon ara yüzlerinde daha etkili olmasını sağlamak amacıyla Essential Apps adında bir uygulama geliştirme modülü duyurdu.       

    Nothing firması geçtiğimiz günlerde duyurduğu Nothing OS 4.0 kullanıcı ara yüzü güncellemesinin ardından bugün yeni özelliği Essential Apps için de ön izleme paylaştı. Şirket, standart akıllı telefon arayüzlerini “sarsmayı” hedeflediğini belirtirken, Essential Apps’in bu vizyonun merkezinde olduğunu vurguluyor.

    Nothing Essential Apps nedir?

    Yeni platform kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar basit komutlarla kendi mini uygulamalarını ve widget’larını oluşturabilecek, ardından bunları cihazlarında kullanmaya başlayabilecek. Bu uygulamalar ayrıca Nothing’in Playground topluluk platformu üzerinden diğer kullanıcılarla da paylaşılabilecek.

    Örnek uygulamalar arasında, gardırobunuza göre kıyafet öneren bir uygulama, ruh halinize uygun müzik listeleri oluşturan bir ruh hali takipçisi ve fiş-fatura düzenleme aracı bulunuyor. Böylece kullanıcılar günlük yaşamlarını kolaylaştıran basit ama işlevsel uygulamaları hızla geliştirme şansına sahip olacak.

    Şimdilik geliştirme aşamasında olan Essential Apps için kullanıcıların erken erişim bekleme listesine kaydolması gerekiyor. Nothing ayrıca cihaz sınırlamaları da getirdi: Nothing Phone (3) sahipleri aynı anda 6 farklı widget kullanabilirken, eski Nothing ve CMF telefon modelleri yalnızca 2 uygulama ile sınırlı kalacak.

