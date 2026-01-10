Giriş
    Nothing, geri adım attı: Reklamlar kaldırılıyor

    Nothing, kullanıcılarından gelen eleştirilerin ardından akıllı telefonlarındaki reklamların ve gereksiz yazılımların çoğunu kaldıracağını duyurdu.               

    nothing phone reklamlar kaldırılabilecek Tam Boyutta Gör
    Nothing telefonlar reklam ve gereksiz yazılımlarla birlikte geliyor ve bunların bazıları kullanıcı tarafından kaldırılamıyor. Yoğun eleştirilerin ardından, akıllı telefon üreticisi geri adım attı. Bu reklamların çoğu kaldırılabilecek.

    Nothing Phone (3a) Lite, sponsorlu uygulama önerileri, Lock Glimpse adı verilen kilit ekranı reklamları ve gereksiz yazılımlarla birlikte geliyor. Kullanıcılardan gelen sert eleştirilerin ardından Nothing, bu gereksiz yazılımların bir kısmının telefondan silinmesine izin verdi ancak reklamlar kaldı. Bu reklam geliri, tüketicileri rahatsız etmekle birlikte cihaz satışlarını da etkiliyor olacak ki, Nothing, reklam politikasındaki değişiklikleri duyurdu.

    Nothing, Nothing Phone (a) serisi ve CMF cihazlarındaki sponsorlu uygulama önerilerinin yakında isteğe bağlı olacağını ve kullanıcıların bunları sistem ayarlarından devre dışı bırakabileceğini belirtti. Bununla birlikte şirket, cihaz kurulumu sırasında belirli ücretli uygulama yerleşimleri için reklam banner'ları göstermeye devam edecek. Meta ile ilgili sistem uygulamaları da yalnızca devre dışı bırakılmak yerine tamamen kaldırılabilecek. Ancak Nothing, telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması durumunda bu uygulamaların geri geleceğini, elle silinmesi gerektiğini açıkladı.

