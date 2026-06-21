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    Nothing’in alt markası CMF, bu sene yeni model sunmayacak: Peki neden?

    Nothing’in alt markası CMF, 2026 yılında yeni bir telefon modeli piyasaya sürmeyeceğini açıkladı. Peki bu kararın ardında ne yatıyor?                           

    Nothing’in alt markası CMF, bu sene yeni model sunmayacak Tam Boyutta Gör
    Nothing’in alt markası CMF, 2026 yılında yeni bir telefon modeli piyasaya sürmeyeceğini açıkladı. Böylece, kullanıcıların merakla beklediği CMF Phone 2 Pro’nun halefi en az bir yıl daha ertelenmiş oldu.

    Kararın sebebi: Artan bellek maliyetleri

    Kararın arkasındaki en önemli neden ise hızla yükselen bellek maliyetleri. Nothing’in kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, şirketin yeni bir CMF telefonu üzerinde çalıştığını doğrularken, DRAM ve depolama yongalarındaki ciddi fiyat artışlarının projeyi ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

    2025 yılında piyasaya sürülen CMF Phone 2 Pro, MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, yeterli kamera performansı ve uzun pil ömrüyle fiyat-performans segmentinde dikkat çekmişti. Yaklaşık 259 euro fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, bütçe dostu yapısıyla övgü toplamıştı.

    Ancak sektör raporlarına göre 2026’nın ilk aylarında bellek fiyatları yüzde 90’ın üzerinde arttı. Bu yükselişin sebebi ise, bilindiği üzere, yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep. Artan maliyetler nedeniyle CMF’nin yeni bir modelde anlamlı donanım geliştirmeleri sunması, ürünün fiyatını ciddi şekilde yükseltmeden mümkün görünmüyor.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Evangelidis, “Gurur duymadığımız bir ürünü piyasaya sürmek yerine, durumu açıkça paylaşmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, her yıl küçük güncellemelerle yeni modeller çıkaran akıllı telefon sektöründe dikkat çekici bir şeffaflık örneği olarak takdir edilesi.

    Bellek maliyetlerindeki artış yalnızca CMF’yi etkilemiyor. Nothing CEO’su Carl Pei de daha önce yaptığı açıklamalarda, bellek maliyetlerinin neredeyse iki katına çıktığını ve bunun şirketin gelecek ürün planlarını etkilediğini belirtmişti. Sektör genelinde birçok üretici, giriş ve orta segment cihazların fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için lansman takvimlerini yeniden gözden geçiriyor.

    Öte yandan CMF’nin tamamen sessiz kalması beklenmiyor. Şirket, 2026 yılı içinde yeni ürünler ve hatta tamamen farklı ürün kategorileri üzerinde çalıştığının sinyallerini verdi. Ayrıca güvenilir sızıntı kaynağı Yogesh Brar’a göre rafa kaldırılan proje, ilerleyen dönemde Nothing Phone (4a) Lite benzeri farklı bir model olarak yeniden ortaya çıkabilir. Söz konusu cihazın önümüzdeki ay tanıtılabileceği ve daha yüksek fiyat segmentine konumlandırılabileceği iddia ediliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/20/nothing-cancels-successor-to-cmf-phone-2-pro/ https://x.com/AkisEvangelidis/status/2067855233968156975
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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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