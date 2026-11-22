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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nothing, merakla beklenen ilk yapay zeka cihazını 8 Aralık'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Ekransız bir tasarıma sahip olan bu yeni ürün, fırçalanmış metal gövdesi ve üzerindeki fiziksel konuşma tuşuyla dikkat çekiyor. Cihazın tam olarak hangi işlevleri sunacağı henüz bilinmese de yapay zeka destekli gelişmiş bir not alma özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Ürünün tüm detayları ve resmi adı 8 Aralık'taki etkinlikte ortaya çıkacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nothing, bir süredir üzerinde çalıştığı ilk yapay zeka odaklı cihazının tanıtım tarihini açıkladı. Şirketin 8 Aralık'ta tanıtacağı ürün, ekransız tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazın adı ve tam olarak hangi amaçla kullanılacağı gizemini korurken, yapay zeka destekli not alma özelliği sunacağı belirtiliyor.

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Cihazın detayları henüz açıklanmadı

Şirketin paylaştığı yeni tanıtım görselinde metalik bir tasarımın parçası olduğu düşünülen dairesel bir detay görülüyor. Görselde herhangi bir teknik özellik veya cihazın kullanım amacına ilişkin ayrıntı bulunmuyor. Nothing CEO'su Carl Pei, daha önce yaptığı açıklamada şirketin ilk yapay zeka odaklı ürününün aralık ayında geleceğini doğrulamıştı.

Daha önce paylaşılan görüntülerde fırçalanmış metal gövdeye, fiziksel bir Talk (Konuş) düğmesine ve ikinci bir tuşa sahip olduğu görülen cihazın tasarımı hakkında bazı ipuçları ortaya çıkmıştı. Nothing, 8 Aralık'ta tanıtılacak ürünün adı, kullanım amacı ve teknik özellikleri konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

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Nothing'ın ekransız yapay zeka cihazı 8 Aralık'ta tanıtılacak

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