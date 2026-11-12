Nothing'in ekransız yapay zeka cihazının tasarımı ortaya çıktı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nothing, ekransız tasarlanan ilk yapay zeka cihazının tasarımını tanıttı. Fırçalanmış metal gövdesi ve kavisli kenarlarıyla öne çıkan üründe büyük bir fiziksel düğme yer alıyor. Renkli LED göstergelere sahip olan cihaz, kullanıcıyla yapılan sohbetlerin bağlamını hatırlayarak her defasında daha kişiselleştirilmiş ve sürekli bir asistan deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelecek ay resmiyet kazanacak ürün, yapay zeka teknolojisinde yeni bir dönem başlatabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nothing, ilk yapay zeka odaklı ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Carl Pei, daha önce gelecek ay duyurulacağını açıkladığı cihazın tasarımına ilişkin ilk ipuçlarını paylaşmıştı. Pei, X üzerinden yaptığı yeni paylaşımda ise ekranı bulunmayan cihazın tasarımını gösteren kısa bir video yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde cihazın fırçalanmış metal yüzeye sahip bir gövdeyle geleceği görülüyor. Yuvarlatılmış köşeleri ve kavisli kenarları bulunan ürün, alışılmış akıllı telefon ve akıllı aksesuar tasarımlarından farklı bir görünüm sunuyor. Cihazın ön tarafında kırmızı noktayla dikkat çeken büyük bir fiziksel düğme yer alıyor. Bu düğmenin ses kaydı veya yapay zeka asistanını etkinleştirme gibi işlevler sunması bekleniyor.

Düğmenin üstünde ise kırmızı ve yeşil renkte ışık verebilen iki kapsül şeklinde LED gösterge bulunuyor. Bu göstergelerin hangi amaçlarla kullanılacağı henüz açıklanmadı. Bununla birlikte ışıkların cihazın çalışma durumunu, ses kaydını veya yapay zeka etkileşimlerini kullanıcıya bildirmesi mümkün.

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Konuşmaların bağlamını hatırlayabilecek

Carl Pei, tasarım videosuyla birlikte paylaştığı açıklamada, "Bağlam bir sohbet kutusunda yaşamaz" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Nothing'in yeni cihazının yalnızca komutlara yanıt veren geleneksel bir yapay zeka asistanından daha farklı bir deneyim sunabileceğine işaret ediyor.

Şirketin yaklaşımı, kullanıcıların yapay zekayla gerçekleştirdiği konuşmaların bağlamını koruyabilen ve önceki etkileşimlerden edindiği bilgileri sonraki konuşmalarda kullanabilen bir sisteme dayanıyor olabilir. Böylece kullanıcıların her seferinde aynı bilgileri yeniden vermesine gerek kalmadan daha sürekli ve kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunulabilir.

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Nothing'in ekransız yapay zeka cihazının tasarımı ortaya çıktı

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