Nothing’in yeni hoparlörleri süt kutusu tasarımıyla dikkat çekiyor

CMF Speaker S ve Speaker M özellikleri
Yeni hoparlörlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, IP68 sertifikalı gövdeleri sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunmaları. Bu özellik, cihazları açık hava etkinliklerinde, plajda veya havuz kenarında kullanmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. CMF, her iki modelde de tek şarjla 18 saate kadar pil ömrü vadediyor.
Daha güçlü ses isteyen kullanıcılar için geliştirilen CMF Speaker M ise 25 watt gücünde bir woofer ve 10 watt gücünde bir tweeter barındırıyor. Bu çift sürücülü yapı sayesinde model, 60 Hz seviyesine kadar inebilen bas performansı sunuyor. Böylece Speaker M, özellikle daha dolgun bas sesleri ve daha güçlü bir ses deneyimi arayan kullanıcılara hitap ediyor.
CMF Speaker S ve Speaker M, bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 desteğiyle geliyor. Bluetooth Multipoint özelliği sayesinde hoparlörlere aynı anda iki farklı ses kaynağı bağlanabiliyor.
Hoparlörler ayrıca Bluetooth Auracast teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde uyumlu birden fazla hoparlör, farklı üreticilerin ürünleri de dahil olmak üzere aynı ses yayınına bağlanabiliyor. Böylece parti ve açık hava etkinliklerinde daha geniş bir ses alanı oluşturulabiliyor. İki özdeş hoparlörün eşleştirilerek stereo ses sistemi şeklinde kullanılması da mümkün.
Kablolu bağlantıyı tercih edenler için USB-C üzerinden ses aktarımı desteği de sunuluyor. Özellikle ses gecikmesinin düşük tutulmasının önemli olduğu kullanım senaryolarında bu bağlantı seçeneği öne çıkıyor.
CMF Speaker S ve M fiyatı
CMF Speaker S ve Speaker M, ABD'de satışa sunuldu. Serinin daha küçük modeli olan Speaker S, 59 dolar fiyat etiketiyle gelirken daha güçlü donanıma sahip Speaker M'nin fiyatı 109 dolar olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: