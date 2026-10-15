Nothing’in yeni hoparlörleri süt kutusu tasarımıyla dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Nothing’in uygun fiyatlı ürünlere odaklanan alt markası CMF, Speaker S ve Speaker M modelleriyle taşınabilir ses sistemleri pazarına giriş yaptı. İlk bakışta renkli süt kutularını andıran sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken hoparlörler, yalnızca görünümleriyle değil, sundukları teknik özelliklerle de öne çıkıyor. Her iki modelde de taşıma kolaylığı sağlayan entegre tutma kolu ve üst bölümde fiziksel ses kontrol düğmesi bulunuyor.

CMF Speaker S ve Speaker M özellikleri

Yeni hoparlörlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, IP68 sertifikalı gövdeleri sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunmaları. Bu özellik, cihazları açık hava etkinliklerinde, plajda veya havuz kenarında kullanmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. CMF, her iki modelde de tek şarjla 18 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Tam Boyutta Gör Serinin daha küçük üyesi olan CMF Speaker S, 45 mm çapında tam aralıklı bir sürücüyle geliyor. 10 watt gücündeki amplifikatörle desteklenen model, 70 Hz ile 20 kHz arasındaki frekansları yeniden üretebiliyor. Kompakt yapısıyla taşınabilirliğe odaklanan cihaz, günlük müzik dinleme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Daha güçlü ses isteyen kullanıcılar için geliştirilen CMF Speaker M ise 25 watt gücünde bir woofer ve 10 watt gücünde bir tweeter barındırıyor. Bu çift sürücülü yapı sayesinde model, 60 Hz seviyesine kadar inebilen bas performansı sunuyor. Böylece Speaker M, özellikle daha dolgun bas sesleri ve daha güçlü bir ses deneyimi arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Tam Boyutta Gör Her iki hoparlörün ses karakteri, Nothing X mobil uygulaması üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Uygulamada bulunan dört farklı ekolayzır ön ayarı, kullanıcıların müzik türüne veya kişisel tercihlerine göre ses profilini değiştirmesine olanak tanıyor.

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CMF Speaker S ve Speaker M, bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 desteğiyle geliyor. Bluetooth Multipoint özelliği sayesinde hoparlörlere aynı anda iki farklı ses kaynağı bağlanabiliyor.

Hoparlörler ayrıca Bluetooth Auracast teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde uyumlu birden fazla hoparlör, farklı üreticilerin ürünleri de dahil olmak üzere aynı ses yayınına bağlanabiliyor. Böylece parti ve açık hava etkinliklerinde daha geniş bir ses alanı oluşturulabiliyor. İki özdeş hoparlörün eşleştirilerek stereo ses sistemi şeklinde kullanılması da mümkün.

Kablolu bağlantıyı tercih edenler için USB-C üzerinden ses aktarımı desteği de sunuluyor. Özellikle ses gecikmesinin düşük tutulmasının önemli olduğu kullanım senaryolarında bu bağlantı seçeneği öne çıkıyor.

CMF Speaker S ve M fiyatı

CMF Speaker S ve Speaker M, ABD'de satışa sunuldu. Serinin daha küçük modeli olan Speaker S, 59 dolar fiyat etiketiyle gelirken daha güçlü donanıma sahip Speaker M'nin fiyatı 109 dolar olarak açıklandı.

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