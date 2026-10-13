Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing OS 5.0 dağıtıma çıktı: İşte güncelleme alacak telefonlar

    Nothing, Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesini Phone (3) için dağıtmaya başladı. Yeni sürümün diğer Nothing ve CMF telefonlara geliş takvimi de belli oldu.

    Nothing OS 5.0 dağıtıma çıktı: İşte güncelleme alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    Nothing, Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemeyi ilk alan model Nothing Phone (3) olurken yeni sürüm, yenilenen Kontrol Merkezi, yeni widget'lar ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle geliyor. İşte güncelleme takvimi...

    Nothing OS 5.0 neler sunuyor?

    Nothing, akıllı telefonları için geliştirdiği Nothing OS 5.0 güncellemesinin kararlı sürümünü dağıtıma çıkardı. 12 Ekim 2026 itibarıyla başlayan dağıtım kapsamında ilk olarak Nothing Phone (3) kullanıcıları yeni sürüme kavuşuyor. Güncellemenin önümüzdeki dönemde diğer uyumlu cihazlara da kademeli olarak sunulması bekleniyor.

    Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0, son yılların en kapsamlı Nothing arayüz güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni sürüm, işletim sisteminin temel yeniliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çeşitli özellikler içeriyor. Nothing OS 5.0 ile birlikte Kontrol Merkezi yeniden tasarlanıyor ve yeni widget seçenekleri sunuluyor.

    Yapay zekâ tarafında ise daha gelişmiş bir deneyim hedefleniyor. Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar oluşturabilmesine olanak tanıyan araçlar da güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında. Bunun yanında Glyph arayüzünü kişiselleştirmeyi kolaylaştıran özel bir uygulama da yeni sürümle geliyor. Böylece Nothing telefonların arka yüzündeki ışıklandırma özelliklerini yönetmek ve özelleştirmek daha kolay hâle geliyor.

    Nothing OS 5.0 güncellemesi alacak telefonlar

    • Nothing Phone (3): Açık beta Ağustos ayında başladı, kararlı sürüm Ekim ortasında.
    • Nothing Phone (4a) Pro: Açık beta Eylül başında, kararlı sürüm Kasım başında.
    • Nothing Phone (4a): Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.
    • Nothing Phone (3a) Pro: Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.
    • Nothing Phone (3a): Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.
    • Nothing Phone (2a): Açık beta Ekim ortasında, kararlı sürüm Kasım ortasında.
    • Nothing Phone (2a) Plus: Açık beta Ekim ortasında, kararlı sürüm Kasım ortasında.
    • Nothing Phone (3a) Lite: Kararlı sürüm Aralık sonunda.
    • Nothing Phone (4b): Açık beta Aralık ortasında, kararlı sürüm Ocak ortasında.
    • CMF Phone 2 Pro: Kararlı sürüm Ocak ortasında.

    Bu üç model Nothing OS 5.0 güncellemesini almayacak

    Nothing, yazılım desteği kapsamında bazı eski modellerini yeni sürümün dışında bıraktı. Buna göre Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) ve CMF Phone 1, Nothing OS 5.0 ve Android 17 güncellemesini almayacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sanyo tv nankang lastik na-de diafon zil çalmıyor izmir bakırçay üniversitesi yorumları sahibinden video indirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum