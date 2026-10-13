Nothing OS 5.0 dağıtıma çıktı: İşte güncelleme alacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Nothing, Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemeyi ilk alan model Nothing Phone (3) olurken yeni sürüm, yenilenen Kontrol Merkezi, yeni widget'lar ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle geliyor. İşte güncelleme takvimi...

Nothing OS 5.0 neler sunuyor?

Nothing, akıllı telefonları için geliştirdiği Nothing OS 5.0 güncellemesinin kararlı sürümünü dağıtıma çıkardı. 12 Ekim 2026 itibarıyla başlayan dağıtım kapsamında ilk olarak Nothing Phone (3) kullanıcıları yeni sürüme kavuşuyor. Güncellemenin önümüzdeki dönemde diğer uyumlu cihazlara da kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0, son yılların en kapsamlı Nothing arayüz güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni sürüm, işletim sisteminin temel yeniliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çeşitli özellikler içeriyor. Nothing OS 5.0 ile birlikte Kontrol Merkezi yeniden tasarlanıyor ve yeni widget seçenekleri sunuluyor.

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Yapay zekâ tarafında ise daha gelişmiş bir deneyim hedefleniyor. Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar oluşturabilmesine olanak tanıyan araçlar da güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında. Bunun yanında Glyph arayüzünü kişiselleştirmeyi kolaylaştıran özel bir uygulama da yeni sürümle geliyor. Böylece Nothing telefonların arka yüzündeki ışıklandırma özelliklerini yönetmek ve özelleştirmek daha kolay hâle geliyor.

Nothing OS 5.0 güncellemesi alacak telefonlar

Nothing Phone (3): Açık beta Ağustos ayında başladı, kararlı sürüm Ekim ortasında.

Nothing Phone (4a) Pro: Açık beta Eylül başında, kararlı sürüm Kasım başında.

Nothing Phone (4a): Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.

Nothing Phone (3a) Pro: Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.

Nothing Phone (3a): Açık beta Eylül sonunda, kararlı sürüm Kasım başında.

Nothing Phone (2a): Açık beta Ekim ortasında, kararlı sürüm Kasım ortasında.

Nothing Phone (2a) Plus: Açık beta Ekim ortasında, kararlı sürüm Kasım ortasında.

Nothing Phone (3a) Lite: Kararlı sürüm Aralık sonunda.

Nothing Phone (4b): Açık beta Aralık ortasında, kararlı sürüm Ocak ortasında.

CMF Phone 2 Pro: Kararlı sürüm Ocak ortasında.

Bu üç model Nothing OS 5.0 güncellemesini almayacak

Nothing, yazılım desteği kapsamında bazı eski modellerini yeni sürümün dışında bıraktı. Buna göre Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) ve CMF Phone 1, Nothing OS 5.0 ve Android 17 güncellemesini almayacak.

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Nothing OS 5.0 dağıtıma çıktı: İşte güncelleme alacak telefonlar

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