Nothing Phone 3'e büyük güncelleme: İşte yenilikler

Nothing OS 4.1 güncellemesi neler getiriyor?
- Essential Voice (Yapay zeka destekli konuşmadan metne dönüştürme)
- Canlı Güncellemeler artık kilit ekranı, bildirim paneli ve Glyph Arayüzü gibi çeşitli yerlerde çalışıyor
- Temel Bildirim ayarları sayfası yenilendi
- Yeni kilit ekranı saati
- Daha anlaşılır eSIM kurulum rehberi
- Üçüncü taraf uygulamalarda daha iyi görüntülü aramalar
- Bildirim panelinde ve Hızlı Ayarlar’da bazı görüntüleme hatalarının düzeltilmesi
- Genel sistem kararlılığı iyileştirmesi
- Nisan 2026 güvenlik yaması
Güncelleme, yeni duyurulan Essential Voice dahil olmak üzere birkaç önemli özellik getiriyor. Bu gelişmiş konuşmadan metne dönüştürme aracı, gereksiz kelimeleri ve tekrarlanan ifadeleri ortadan kaldırarak dikteyi iyileştirmek, aynı zamanda sık kullanılan ifadeler ve yazımlar için özelleştirilebilir bir kısayol kitaplığı sunmak üzere tasarlanmış. Essential Voice, 100'den fazla dili destekliyor ve yerleşik çeviri özelliklerine sahip.
Nothing OS 4.1 ayrıca, Phone 3a Community Edition'dan ilham alan yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı saati ekliyor. Güncelleme artık kilit ekranı, bildirim paneli ve Glyph arayüzü de dahil olmak üzere cihaz genelinde sorunsuz çalışan Canlı Güncellemeler özelliğini geliştiriyor. Bildirimler de güncellendi. Temel Bildirim ayarları sayfası artık daha sade bir düzene ve daha net açıklamalara sahip. Sistem, kullanıma bağlı olarak hangi bildirimlerin temel olarak işaretlenmesi gerektiğini önerebiliyor.
Güncelleme ek olarak, eşleştirilmiş Nothing ses cihazlarında sesli arama kalitesinde iyileştirmeler getiriyor, üçüncü taraf uygulamalarda da görüntülü aramaları daha kararlı hale getiriyor.
Nothing OS 4.1 güncellemesi hangi cihazlara geldi?
Nothing, Nothing OS 4.1'in 24 Nisan'da Phone (3a) ve (3a) Pro, Phone (2a) serisi, Phone (2), CMF Phone 1 ve CMF Phone 2 Pro dahil olmak üzere birçok cihaza dağıtılmaya başlandığını doğruladı. Phone (3a) Lite'ın ise güncellemeyi Mayıs ayı başlarında alması bekleniyor.