Nothing, Android 16 güncellemesini dağıtmaya başladı: Nothing OS 4.0 neler getiriyor?

Nothing Phone 3 için Nothing OS 4.0 güncellemesi, B4.0-251117-1909 sürüm numarasıyla geliyor. Açık beta sürümünü zaten yüklemiş olanlar için güncellemenin boyutu yaklaşık 700 MB. Kararlı sürüme güncelleyenler içinse yaklaşık 3 GB'lık büyük bir güncelleme. Nothing Phone 3 kullanıyorsanız, güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri menüsü altından kontrol edebilirsiniz.
Nothing, güncellemeyi yüklemeden önce önemli verilerinizi yedeklemenizi öneriyor. Güncellemeyi yükledikten sonra arka plan optimizasyonları nedeniyle cihazın geçici olarak ısınabileceğini ve pil tüketiminin artabileceğini de unutmayın.
Nothing OS 4.0'ın yayınlanma tarihi belirsizliğini korurken, şirket güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer akıllı telefonlara da geleceğini duyurdu. CMF telefonlar güncellemeyi yıl sonuna kadar alacakken, Phone (3a) Lite gelecek yılın başlarında Android 16’ya güncellenecek.
NothingOS 4.0 ile gelen yenilikler
- Birinci parti uygulamalar için güncellenmiş simgeler
- Güncellenmiş durum çubuğu simgeleri
- Yeni kilit ekranı saatleri
- Daha hızlı ve daha akıcı animasyonlar
- Ses seviyesi ayarlandığında dokunsal geri bildirim
- Android 16 Canlı Güncellemeler ile entegre "Glyph Progress"
- Ekstra karanlık (koyu) mod
- Doğrudan ana ekrandan ve uygulama çekmesinden uygulamaları gizleme
- Nothing araç takımları için yeni boyut seçenekleri
- Evrensel arama ayarları (filtreler)
- Yapay zeka tarafından oluşturulan widget'lar
- Yapay zeka kontrol paneli
