Nothing, Android 16 güncellemesini dağıtmaya başladı: Nothing OS 4.0 neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör Nothing, aylar süren testlerin ardından Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0'ın kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Nothing OS 4.0 güncellemesini alan ilk telefon Nothing Phone 3 oldu.

Nothing Phone 3 için Nothing OS 4.0 güncellemesi, B4.0-251117-1909 sürüm numarasıyla geliyor. Açık beta sürümünü zaten yüklemiş olanlar için güncellemenin boyutu yaklaşık 700 MB. Kararlı sürüme güncelleyenler içinse yaklaşık 3 GB'lık büyük bir güncelleme. Nothing Phone 3 kullanıyorsanız, güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri menüsü altından kontrol edebilirsiniz.

Nothing, güncellemeyi yüklemeden önce önemli verilerinizi yedeklemenizi öneriyor. Güncellemeyi yükledikten sonra arka plan optimizasyonları nedeniyle cihazın geçici olarak ısınabileceğini ve pil tüketiminin artabileceğini de unutmayın.

Nothing OS 4.0'ın yayınlanma tarihi belirsizliğini korurken, şirket güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer akıllı telefonlara da geleceğini duyurdu. CMF telefonlar güncellemeyi yıl sonuna kadar alacakken, Phone (3a) Lite gelecek yılın başlarında Android 16’ya güncellenecek.

NothingOS 4.0 ile gelen yenilikler

Birinci parti uygulamalar için güncellenmiş simgeler

Güncellenmiş durum çubuğu simgeleri

Yeni kilit ekranı saatleri

Daha hızlı ve daha akıcı animasyonlar

Ses seviyesi ayarlandığında dokunsal geri bildirim

Android 16 Canlı Güncellemeler ile entegre "Glyph Progress"

Ekstra karanlık (koyu) mod

Doğrudan ana ekrandan ve uygulama çekmesinden uygulamaları gizleme

Nothing araç takımları için yeni boyut seçenekleri

Evrensel arama ayarları (filtreler)

Yapay zeka tarafından oluşturulan widget'lar

Yapay zeka kontrol paneli

