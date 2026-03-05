Giriş
    140x zoom yapabilen Nothing Phone (4a) Pro tanıtıldı

    Nothing, Snapdragon 7 serisi işlemci, 144 Hz'e kadar AMOLED ekran, periskop zoom kamera ve Pro modelinde yeni Glyph Matrix LED sistemi ile donatılmış Phone (4a) ve Phone (4a) Pro'yu tanıttı.

    Nothing, Phone (4a) serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone (4a) ve Phone (4a) Pro'yu resmi olarak duyurdu. (3a) serisinin halefleri, Snapdragon 7 serisi işlemciler, periskop zoom kameralar ve şirketin Glyph aydınlatma arayüzünün yeni sürümleriyle donatılmış olarak geliyor. Her iki cihaz da Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 yazılımıyla geliyor. Nothing, cihazlar için üç büyük Android sürümü, altı yıl boyunca güvenlik yamaları alacak.

    Nothing Phone (4a) Pro özellikleri neler sunuyor?

    Nothing Phone (4a) Pro kamera, işlemci, ekran, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (4a) Pro’nun kalbinde serinin en üstünde yer alıyor ve 4 nm işlem teknolojisiyle üretilmiş Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti bulunuyor. Cihaz, 2.8 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli Kryo CPU, Adreno 722 GPU ve Qualcomm'un Hexagon AI motoruyla donatılmış. Phone 4a Pro, 12GB RAM (LPDDR5x) 256 GB’a kadar depolamayla geliyor.

    Nothing Phone 4a Pro, 1260 x 2800 çözünürlüğe, 450 PPI piksel yoğunluğuna ve 144 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6.83 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranın parlaklığı 5000 nit'e kadar çıkabiliyor, oyun senaryolarında dokunmatik örnekleme hızı 2500 Hz'e ulaşıyor.

    Telefonun kamera sistemi, OIS'li 50 MP Sony LYT700C ana sensör ve 3.5x optik zoom ve 140x dijital zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto kameradan oluşuyor. 8 MP Sony ultra geniş açılı kamera ve 32 MP ön kamera kurulumu tamamlıyor. Telefon, Ultra XDR görüntüleme ve 4K Ultra XDR video kaydını destekliyor.

    Nothing Phone (4a) özellikleri neler sunuyor?

    Nothing Phone (4a) modelin kalbinde Snapdragon 7s Gen 4 işlemci var. Telefon, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz, 1224 x 2720 çözünürlüğe, 120 Hz adaptif yenileme hızına ve 4500 nit'e kadar parlaklığına sahip biraz daha küçük 6.78 inç AMOLED panele sahip.

    Her iki telefonda da üçlü kamera kurulumu kullanılıyor; standart modelde 50 MP ana kamera, 3.5x optik zoom ve 70x'e kadar dijital zoom özelliğine sahip 50 MP periskop lens ve 8 MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 32 MP ön kamera mevcut.

    Nothing'in imza aydınlatma sistemi de iki model arasında farklılık gösteriyor. Nothing Phone (4a), birden fazla aydınlatma bölgesinde 63 mini-LED'e sahip yeniden tasarlanmış Glyph Bar kullanırken, Nothing Phone (4a) Pro, daha büyük aydınlatılmış yüzeyde piksel tarzı bildirimler, simgeler ve animasyonlar gösterebilen 137 mini-LED'den oluşan Glyph Matrix sunuyor.

    Nothing Phone 4a serisinin pil kapasitesi 5080 mAh ve 50 W kablolu şarj desteği bulunuyor. Pro model ayrıca 7.5 W ters kablolu şarjı destekliyor. Her iki cihazda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve ekran içi parmak izi sensörleri mevcut.

    Nothing Phone (4a) serisi fiyatı ne kadar?

    Nothing Phone (4a) Pro, siyah, gümüş ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8+128 GB - £499 / ₹39,999 / $499 / €479
    • 8+256GB - ₹42,999
    • 12+256 GB - £549 / ₹45,999 / $599 / €549

    Nothing Phone (4a), siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8+128 GB - £349 / ₹31,999 / €349
    • 8+256 GB -  ₹34,999 / €389
    • 12+256 GB - £399 / ₹37,999 / €429

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

