140x zoom yapabilen Nothing Phone (4a) Pro tanıtıldı

Nothing Phone (4a) Pro özellikleri neler sunuyor?
Nothing Phone 4a Pro, 1260 x 2800 çözünürlüğe, 450 PPI piksel yoğunluğuna ve 144 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6.83 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranın parlaklığı 5000 nit'e kadar çıkabiliyor, oyun senaryolarında dokunmatik örnekleme hızı 2500 Hz'e ulaşıyor.
Telefonun kamera sistemi, OIS'li 50 MP Sony LYT700C ana sensör ve 3.5x optik zoom ve 140x dijital zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto kameradan oluşuyor. 8 MP Sony ultra geniş açılı kamera ve 32 MP ön kamera kurulumu tamamlıyor. Telefon, Ultra XDR görüntüleme ve 4K Ultra XDR video kaydını destekliyor.
Nothing Phone (4a) özellikleri neler sunuyor?
Nothing Phone (4a) modelin kalbinde Snapdragon 7s Gen 4 işlemci var. Telefon, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz, 1224 x 2720 çözünürlüğe, 120 Hz adaptif yenileme hızına ve 4500 nit'e kadar parlaklığına sahip biraz daha küçük 6.78 inç AMOLED panele sahip.
Her iki telefonda da üçlü kamera kurulumu kullanılıyor; standart modelde 50 MP ana kamera, 3.5x optik zoom ve 70x'e kadar dijital zoom özelliğine sahip 50 MP periskop lens ve 8 MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 32 MP ön kamera mevcut.
Nothing'in imza aydınlatma sistemi de iki model arasında farklılık gösteriyor. Nothing Phone (4a), birden fazla aydınlatma bölgesinde 63 mini-LED'e sahip yeniden tasarlanmış Glyph Bar kullanırken, Nothing Phone (4a) Pro, daha büyük aydınlatılmış yüzeyde piksel tarzı bildirimler, simgeler ve animasyonlar gösterebilen 137 mini-LED'den oluşan Glyph Matrix sunuyor.
Nothing Phone 4a serisinin pil kapasitesi 5080 mAh ve 50 W kablolu şarj desteği bulunuyor. Pro model ayrıca 7.5 W ters kablolu şarjı destekliyor. Her iki cihazda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve ekran içi parmak izi sensörleri mevcut.
Nothing Phone (4a) serisi fiyatı ne kadar?
Nothing Phone (4a) Pro, siyah, gümüş ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8+128 GB - £499 / ₹39,999 / $499 / €479
- 8+256GB - ₹42,999
- 12+256 GB - £549 / ₹45,999 / $599 / €549
Nothing Phone (4a), siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8+128 GB - £349 / ₹31,999 / €349
- 8+256 GB - ₹34,999 / €389
- 12+256 GB - £399 / ₹37,999 / €429
Güncelleniyor...Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım