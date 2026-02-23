Nothing Phone 4a resmi olarak duyuruldu: İşte tasarım

Tam Boyutta Gör Nothing, 5 Mart'taki resmi lansman öncesinde X platformunda yayınladığı resmi bir tanıtım görseliyle, yakında piyasaya sürülecek Phone (4a)'nın en net görüntüsünü paylaştı. Tasarım, markanın şeffaf, sektörel tarzına sadık kalırken, biraz daha zarif ve bütünleşik bir his veren daha yapılandırılmış bir düzen sunuyor.

Tanıtım görseli, Nothing'in imzası olan şeffaf unsurlarla birlikte sade beyaz arka paneli gösteriyor ve iç bileşenlere bir bakış sunuyor. Kamera modülü, iki lensi barındıran yatay, hap şeklinde bir çubuğa taşınıyor; sol tarafta üçüncü bir lens bulunuyor ve tümü daha şık görünüm kazandırmış metal çerçeveyle çevrelenmiş. Düz kenarlar modern levha tasarımını korurken, sağ taraftaki yeni Glyph Bar'da dokuz adet kontrol edilebilir mini LED bulunuyor ve aydınlatma bölgesini işaretleyen küçük bir kırmızı detay yer alıyor.

Önceki modellerle karşılaştırıldığında, Phone (4a) geçmişte Nothing'den gördüklerimizin üzerine inşa edilmiş durumda. Phone (3a), dairesel bir çukurda hap şeklinde bir kamera modülü kullanırken, Phone (3a) Pro'da lenslerin yerleşimi daha az simetrikti. Her ikisi de üç Glyph şeridiyle çevriliydi. Amiral gemisi Phone (3), aydınlatmayı üst köşede kompakt bir nokta matrisine yoğunlaştırmıştı. Her iki yaklaşım da görsel olarak dikkat çekiciydi ancak pratiklik konusunda hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler aldı. Yeni çubuk tarzı düzen daha sade ve daha yapılandırılmış görünüyor; kamera hapı, başta Google Pixel'lerde görülen ancak şimdi OnePlus 15 serisinde ve hatta Realme 16 Pro'da da gördüğümüz trendi yansıtıyor. Ancak şeffaf arka kısım ve Glyph aydınlatması, telefonu rakiplerinden öne çıkarıyor.

Nothing Phone 4a beklenen özellikleri

Özelliklerine gelince, Nothing Phone 4a'nın Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Telefonun 5400mAh batarya kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 50W kablolu hızlı şarj desteğine de sahip olacağı söyleniyor. Standart modelde 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunan 6.7 inç 1.5K AMOLED ekran bulunacak. Yeni seri 5 Mart'ta tanıtılacağından önümüzdeki günlerde daha fazla detayın resmiyet kazanması bekleniyor.

