    Nothing Phone (4a), yeni "Glyph Bar" ışık sistemine sahip olacak

    Nothing, yakında tanıtacağı Phone (4a) serisinin, yeni "Glyph Bar" aydınlatma sistemiyle geleceğini açıkladı ve bazı detaylar paylaştı.                          

    Nothing Phone (4a), yeni 'Glyph Bar' ışık sistemine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Nothing yakında yeni Phone (4a) serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Londra merkezli şirket, kısa süre önce gönderdiği davetiyelerle lansmanın 5 Mart tarihinde gerçekleşeceğini doğruladı. Nothing ayrıca, Glyph isimli aydınlatma sisteminin yeni versiyonu Glyph Bar'ı da duyurdu.

    Şirket yeni blog yazısında, bu ışık sisteminin yıllar içinde nasıl evrim geçirdiğini ve temel amacını koruyarak nasıl geliştirildiğini anlattı. Nothing Phone (3) ile birlikte tasarımda büyük bir değişiklik yapılmış, klasik ışık şeritleri kaldırılarak yerlerine Glyph Matrix adı verilen dairesel mini LED ekran getirilmişti.

    Sızıntılara göre Phone (4a) serisi Glyph Matrix yerine şirketin Glyph Bar adını verdiği yeni bir sistem tercih edilecek. Nothing, paylaştığı kısa video ile bu yeni tasarımın ilk görüntüsünü ve bazı teknik detaylarını da gösterdi.

    Yeni Glyph Bar, 6 adet kare ışıktan ve kontrol edilebilen 9 mini LED’den oluşacak. Şirkete göre bu yeni ışık sistemi, A serisinin önceki modellerine kıyasla %40 daha parlak olacak. Ancak artan parlaklığa rağmen, tasarımın önceki Glyph arayüzlerine göre daha az dikkat dağıtacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

    Tanıtım görselleri ve ilk görüntüler, aydınlatma şeridinin cihazın kenarına daha yakın, muhtemelen dikey olarak hizalanmış bir kamera modülünün etrafında yer alabileceğini gösteriyor, ancak kesin yerleşim henüz net değil.

    Nothing Phone (4a) serisi beklenen özellikler

    Sızıntılar, standart Nothing Phone (4a) modelinin Snapdragon 7s Gen 4 yonga setiyle desteklenen, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olabileceğini gösteriyor. Kamera detayları, 8 megapiksel ultra geniş açılı lensle eşleştirilmiş 50 megapiksel ana sensörün yanı sıra 32 megapiksel ön kamerayı işaret ediyor. Pro varyantının ise periskop telefoto lens ve biraz daha büyük ekranda daha hızlı 144Hz ekran gibi ek yükseltmeler sunması bekleniyor.

    Her iki modelin de 50W şarj desteğiyle birlikte 5200 mAh civarında daha büyük batarya ve yükseltilmiş UFS 3.1 depolama içereceği tahmin ediliyor. Standart versiyon için Siyah, Mavi, Pembe ve Beyaz renk seçeneklerinin sunulacağı belirtilirken, sektör genelindeki bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatlarda hafif bir artış görülebileceği ifade ediliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

