Nothing'ten Nothing OS 4.0 için açıklama: Güncelleme sürüyor

Tam Boyutta Gör Nothing, Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0'ı geçen ay Nothing Phone 3 ile dağıtmaya başlamıştı. Yayın takvimi kısa sürede Phone 2, Phone 2a, Phone 2a Plus, Phone 3a ve Phone 3a Pro modellerini de kapsayacak şekilde genişledi. Ancak birçok kullanıcı güncellemeyi hâlâ alamadığı için güncellemenin sessizce durduğu yönünde iddialar paylaşıldı. Son olara Nothing'den konu hakkınd açıklama paylaşıldı.

Güncelleme devam ediyor

Kaçıranlar için daha önce Reddit'te paylaşılan bir müşteri hizmetleri ekran görüntüsü, NothingOS 4.0 dağıtımın kritik hatalar nedeniyle durdurulduğu yönünde şüphe yarattı. Bu da Nothing OS 4.0'a geçişi bekleyen kullanıcılar arasında ek bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bugün ise şirketten Android Authority aracılığıyla resmi açıklama geldi ve durum netleşti.

Nothing, dağıtımın durdurulduğu iddialarını tamamen reddediyor. Şirket, her büyük yazılım güncellemesinde aşamalı bir yayın süreci kullandığını ve bu süreçte özellikle üçüncü taraf uygulamalarına yönelik optimizasyonların tespit edildiğini belirtiyor. Phone (2a) serisi için gerekli optimizasyonların 1 Aralık 2025’te uygulandığı ve dağıtımın planlandığı gibi kademeli şekilde ilerlediği paylaşıldı.

Eğer Nothing OS 4.0 hâlâ cihazınıza ulaşmadıysa, Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri bölümünden manuel kontrol yapmak mümkün. Güncellemeyi alacak cihazlar Nothing tarafından resmi olarak zaten duyuruldu. İlk Nothing Phone (1) bu listeye dahil değil. Android 12 ile çıkış yapan bu model, üç büyük güncelleme desteğini tamamlamış durumda. Güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde:

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 1

CMF Phone 2 Pro

