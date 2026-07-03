Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing, uygun fiyatlı telefonunun fişini çekti

    Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan Nothing Phone 1, Temmuz 2026 Android güvenlik yamasını içeren yazılım güncellemesini aldı. Bu, cihazın son güncellemesi oldu.

    Nothing Phone 1 güncelleme desteği kesildi Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone 1 için yazılım güncelleme desteğini resmen sonlandırdı. Markanın ilk akıllı telefonu, Temmuz 2026 Android güvenlik yamasını getiren ve cihazın vaat edilen yazılım yaşam döngüsünün sonunu işaret eden son güncellemesini aldı.

    Nothing Phone 1 artık güncelleme almayacak

    Bu duyuru, Phone 1'in Temmuz 2022'de satışa sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra geldi. Cihaz, Android 12 ile kutusundan çıkıyor ve Glyph Arayüzü ve şeffaf arka kısım da dahil olmak üzere Nothing'in tüm akıllı telefonlarını tanımlayacak tasarım öğelerine sahip.

    Bu son Temmuz güncellemesiyle Nothing Phone 1, üç yıllık Android güncellemeleri, dört yıllık güvenlik yamaları yazılım desteği taahhüdünü tamamlıyor.

    Nothing, topluluk forumlarında yaptığı paylaşımda, bazı kullanıcıların cihaza Android 16 yüklemenin yolunu bulmuş olmalarına rağmen Phone 1'in Android 15 ile son büyük Android güncellemesini aldığını doğruladı.

    Bununla birlikte cihaz için en son resmi güncelleme, Temmuz 2026 güvenlik yamasını, bazı genel iyileştirmeleri, hata düzeltmelerini ve gelişmiş sistem kararlılığını içeriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    votka neyle karıştırılır los ışığı yanmıyor ateşleme bobini arızası word sayfa numaralandırma dizel araç çalışıyor sonra stop ediyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum