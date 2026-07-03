Nothing, uygun fiyatlı telefonunun fişini çekti

Nothing Phone 1 artık güncelleme almayacak
Bu duyuru, Phone 1'in Temmuz 2022'de satışa sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra geldi. Cihaz, Android 12 ile kutusundan çıkıyor ve Glyph Arayüzü ve şeffaf arka kısım da dahil olmak üzere Nothing'in tüm akıllı telefonlarını tanımlayacak tasarım öğelerine sahip.
Bu son Temmuz güncellemesiyle Nothing Phone 1, üç yıllık Android güncellemeleri, dört yıllık güvenlik yamaları yazılım desteği taahhüdünü tamamlıyor.
Nothing, topluluk forumlarında yaptığı paylaşımda, bazı kullanıcıların cihaza Android 16 yüklemenin yolunu bulmuş olmalarına rağmen Phone 1'in Android 15 ile son büyük Android güncellemesini aldığını doğruladı.
Bununla birlikte cihaz için en son resmi güncelleme, Temmuz 2026 güvenlik yamasını, bazı genel iyileştirmeleri, hata düzeltmelerini ve gelişmiş sistem kararlılığını içeriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: