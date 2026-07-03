Nothing, uygun fiyatlı telefonunun fişini çekti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, Phone 1 için yazılım güncelleme desteğini resmen sonlandırdı. Markanın ilk akıllı telefonu, Temmuz 2026 Android güvenlik yamasını getiren ve cihazın vaat edilen yazılım yaşam döngüsünün sonunu işaret eden son güncellemesini aldı.

Nothing Phone (4b)'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Nothing Phone 1 artık güncelleme almayacak

Bu duyuru, Phone 1'in Temmuz 2022'de satışa sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra geldi. Cihaz, Android 12 ile kutusundan çıkıyor ve Glyph Arayüzü ve şeffaf arka kısım da dahil olmak üzere Nothing'in tüm akıllı telefonlarını tanımlayacak tasarım öğelerine sahip.

Bu son Temmuz güncellemesiyle Nothing Phone 1, üç yıllık Android güncellemeleri, dört yıllık güvenlik yamaları yazılım desteği taahhüdünü tamamlıyor.

Nothing, topluluk forumlarında yaptığı paylaşımda, bazı kullanıcıların cihaza Android 16 yüklemenin yolunu bulmuş olmalarına rağmen Phone 1'in Android 15 ile son büyük Android güncellemesini aldığını doğruladı.

Bununla birlikte cihaz için en son resmi güncelleme, Temmuz 2026 güvenlik yamasını, bazı genel iyileştirmeleri, hata düzeltmelerini ve gelişmiş sistem kararlılığını içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: